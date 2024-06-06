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Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Son dakika spor haberi: Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de büyük hedefler için kollar sıvandı. Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü hoca Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. Transfere de iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Kanarya, önemli yıldızları listesine aldı. Hedefteki isimlerle görüşmelerde bulunan yönetim, Barcelona'nın süper Portekizlisi Joao Felix'in peşine düştü. Jose Mourinho'nun gözdesi konumundaki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçen kurmaylar, transferde dikkat çeken bir ismi devreye soktu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 19:48
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Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI!
Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Bunun yanı sıra kadroyu güçlendirmeyi planlayan yönetim, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılmasını planlıyor.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Geçtiğimiz sezonki transfer dönemlerinde yaptığı başarılı işlerle dikkat çeken Mario Branco yine operasyonun başrollerinden olacak.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

O İSİMLER TAKIMDA KALACAK
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

TEKLİFLERE BAĞLI
Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

KİRALIKLAR YOLCU
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

MERT HAKAN KALIYOR!
Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalması bekleniyor. Ali Koç'un görevde kalması halinde milli futbolcuyla sözleşme yenilenecek.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

DZEKO'NUN DURUMU BELİRSİZ!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Morinho'nun vereceği karar belirleyici olacak. Portekizli hoca, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

JOAO FELIX BOMBASI!
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin La Liga ekiplerinden Barcelona'nın yıldızı Joao Felix için girişimlere başladığı öğrenildi.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

DÜZENLİ 11 OYNAMAK İSTİYOR!
Portekizli yıldız, ilk 11'in değişilmezi olacağı bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

JORGE MENDES DEVREDE!
Hem Mourinho'nun hem de Felix'in menajeri olan Jorge Mendes'in, bu transfer için resmi girişimlere başlaması halinde sarı-lacivertlilere ciddi anlamda destek verebileceği konuşuluyor.

Joao Felix Fenerbahçe'ye! Transfer böyle bitecek

Barcelona'da geçen sezon toplamda 44 maçta süre bulan Felix, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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