Haberler Fenerbahçe "Uyuyan devi uyandıracak"

"Uyuyan devi uyandıracak"

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’yle anlaşması tüm Avrupa’da yankı uyandırdı. Avrupa basını; Portekizli teknik adamın imzasını manşetlerinden duyurdu. İşte o manşetler:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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"Uyuyan devi uyandıracak"

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yle anlaşması tüm Avrupa'da yankı uyandırdı. Avrupa basını; Portekizli teknik adamın imzasını manşetlerinden duyurdu.

İşte o manşetler:

TUTTOMERCATO: "Özel biri', sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı."

CORRIERE DELLO SPORT:

"Jose Mourinho, Fenerbahce'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı."

TUTTOSPORT: "Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı."

CALCIO MERCATO: "Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gidiyor."

A BOLA: "Jose Mourinho, 3 yıl daha yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı.

Mourinho, 2013/2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan ve bu sezon şampiyon olmayı başaramayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atmaya yakın."

DAILY MAIL: "Jose Mourinho, Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden beş ay geçtikten sonra iki yıllık sözleşmeyle Fenerbahce'nin yeni teknik direktörü olmayı kabul etti."

EXPRESS: "Jose Mourinho, Türk devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için sözlü anlaşmaya vardı."

THE SUN: "Jose Mourinho, Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde."

MIRROR: "Jose Mourinho, Fenerbahçe teknik direktörü oluyor."

LA GAZZETTA: ''Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. 2+1 yıllık kontrata 'evet' dedi.''

LA REPUBBLICA: ''Jose Mourinho için yeni macera. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam, Fenerbahçe'yle anlaştı.''

MEDIASET: ''Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık kontrat ve şampiyonluk hedefi üzerinde anlaşma sağladı.''

L'EQUIPE: ''Mourinho, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yle anlaştı.''

RMC SPORT: ''Jose Mourinho, Roma'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe için futbol dünyasına geri dönüyor.''

O JOGO: ''Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ikna etmeyi başardı.

Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Mourinho oldu."

VOETBAL International: ''Mourinho, artık Fenerbahçe'de!''

VOETBAL PRIEMUR: ''Jose Mourinho artık Fenerbahçeli! 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak."

AS: ''Real Madrid'in eski hocası Jose Mourinho, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti.''

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