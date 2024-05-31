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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." denildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 18:15 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 18:39
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren teknik direktör İsmail Kartal için veda mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli ekip, yaptığı paylaşım ile teknik direktör İsmail Kartal'a veda etti. Paylaşılan mesajda 62 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL

Renklerine, tarihine ait olduğun;

formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,

hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.

Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.

Duruşuna,

Değerlerine,

Aidiyetine,

Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz.

Emeklerine minnettarız.

Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın…

Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:

"FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…"

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