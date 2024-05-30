FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Manchester United'a veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan yıldız isim Manchester United'a veda etti. Haberin detayında yıldız ismin menajeriyle sarı-lacivertlilerin iletişime geçeceği öne sürüldü. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Geçtiğimiz sezonun başında belli süreler forma şansı bulan Martial, yaşadığı sakatlıktan sonra sezonun kalanında forma şansı bulamamıştı.
Bu plan ışığında yapılacak ilk girişim Manchester United ile yollarını ayırdığını açıklayan ve bonservisi elinde olan Anthony Martial.
Yıldız ismin Arabistan, Amerika ve Avrupa'dan fazlaca talibi olmasına rağmen Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.
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