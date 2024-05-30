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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Manchester United'a veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan yıldız isim Manchester United'a veda etti. Haberin detayında yıldız ismin menajeriyle sarı-lacivertlilerin iletişime geçeceği öne sürüldü. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 12:00
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Manchester United'a veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle...

Fenerbahçe'de başkan adayları vaat üstüne vaat açıklarken, iki adayında ortak iddiası seneye çok daha güçlü bir kadro kurulacağı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Manchester United'a veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle...

Mevcut başkan seçilirse göreve Sportif Direktör Mario Branco ile devam edeceğini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Manchester United'a veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle...

Branco ile önümüzdeki yılı şimdiden planlamaya başlayan ve görüşmelere devam eden Fenerbahçe'de, seçim öncesine yıldız transfer yetiştirme planı var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Manchester United'a veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle...

Geçtiğimiz sezonun başında belli süreler forma şansı bulan Martial, yaşadığı sakatlıktan sonra sezonun kalanında forma şansı bulamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Manchester United'a veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle...

Bu plan ışığında yapılacak ilk girişim Manchester United ile yollarını ayırdığını açıklayan ve bonservisi elinde olan Anthony Martial.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ... Manchester United'a veda etti! Fenerbahçe'den flaş hamle...

Yıldız ismin Arabistan, Amerika ve Avrupa'dan fazlaca talibi olmasına rağmen Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

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