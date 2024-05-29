Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de topladığı 99 puanla tarihi bir sezon geçirmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğu kazanacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:56 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 16:02
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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım yarışacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada seneye daha güçlü bir kadro kuracaklarını ve daha iyi nokta atışları yapacaklarını söyledi.
Koç ayrıca sezonun yıldızları İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel gibi isimlere astronomik bir teklif gelmediği sürece takımda kalacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım ise seçilmesi halinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı.
Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gidecek olan Yıldırım, Portekizli çalıştırıcıyla yüz yüze görüşeceğini açıkladı.
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçecek olan başkanlık yarışı merakla beklenirken, sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı.
Yeni sezonda da zirve mücadelesi verecek olan sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı.
LEVENT MERCAN'DAN 4 YILLIK İMZA
Fenerbahçe, Karagümrük'ün yıldız sol beki Levent Mercan'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro'ya yakın bonservis ödeyecek ve bu ücretin yüzde 25'lik kısmı ise Schalke 04'e gidecek.
Levent Mercan, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Levent'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.76 boyundaki sol bekin güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.
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