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Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de topladığı 99 puanla tarihi bir sezon geçirmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğu kazanacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:56 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 16:02
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Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Trendyol Süper Lig'de sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti sürüyor.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Sarı-lacivertliler, 99 puanla tamamladığı ve sadece 1 yenilgi aldığı sezonda da şampiyonluğa ulaşamadı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girerek şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya'da gözler başkanlık seçimine çevrildi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım yarışacak.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada seneye daha güçlü bir kadro kuracaklarını ve daha iyi nokta atışları yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Koç ayrıca sezonun yıldızları İrfan Can Kahveci, Fred, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel gibi isimlere astronomik bir teklif gelmediği sürece takımda kalacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Aziz Yıldırım ise seçilmesi halinde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıkladı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya gidecek olan Yıldırım, Portekizli çalıştırıcıyla yüz yüze görüşeceğini açıkladı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçecek olan başkanlık yarışı merakla beklenirken, sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Yeni sezonda da zirve mücadelesi verecek olan sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

LEVENT MERCAN'DAN 4 YILLIK İMZA

Fenerbahçe, Karagümrük'ün yıldız sol beki Levent Mercan'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Sarı-lacivertliler, 3 milyon Euro'ya yakın bonservis ödeyecek ve bu ücretin yüzde 25'lik kısmı ise Schalke 04'e gidecek.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Levent Mercan, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

23 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe transferi bitirdi! 4 yıllık imza

Levent'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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