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FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir paylaşım yaptı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 00:10
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FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu, 38. haftada oynanan maçlarla sona erdi. Galatasaray, topladığı 102 puanla sezonu şampiyonlukla tamamladı. Fenerbahçe ise 99 puanla sezonu 2. sırada noktaladı.

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Mert Hakan paylaşımında "Bu büyük taraftara hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık, ama bazı ENGELLER vardı aşamadık. 'Çamurlu' sahalardan geçtik ama hiç 'KİR' içinde olmadık. 'Şeref' kimileri için taşıması ağır bir yüktür. Sonuna kadar FENERBAHÇE." ifadelerini kullandı.

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