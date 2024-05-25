Fenerbahçe - İstanbulspor maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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