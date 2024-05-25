Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Azizi Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim." ifadelerini kullandı.