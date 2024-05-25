Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala transferde hareketlilik başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jose Mourinho için iki takımın girişimleri devam ederken bu kez transferde karşı karşıya gelindi. Portekizli teknik adamı Türkiye'ye hangi takımı getirirse yanında dünya yıldızını getirecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:02
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk 38. haftada belirlenecek. Galatasaray, Konya'da kaybetmemesi durumunda 24. şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe ise mutlu sona ulaşabilmesi için İstanbulspor engelini geçip sarı kırmızılıların mağlup olmasını bekleyecek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu gündemine almıştı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini ifade etmişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"
Azizi Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli çalıştırıcıyla görüştüklerini açıkladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

"BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ KABUL ETTİ"
Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi ve Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi." açıklamasıyla siyah beyazlı taraftarı heyecanlandırdı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Jose Mourinho'nun peşinde olan Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez dünya yıldızı için karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, Paulo Dybala için harekete geçti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Roma'dan ayrılma kararı alan Arjantinli dünya yıldızının transferi için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu devreye sokmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

30 yaşındaki süper star, Jose Mourinho ile yeniden birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 38 maçta forma giydi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Yıldız isim 16 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist katkısı sağladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

25 milyon Euro piyasa değeri olan Dybala'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Dybala kariyerinde Palermo, Juventus ve Roma gibi önemli takımların formalarını giydi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar

Arjantin Milli Takımı formasıyla 37 maçta görev alan yıldız oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı.

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