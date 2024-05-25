Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer kapışması! Mourinho'yu getiren dünya yıldızını kapar
Süper Lig'in sona ermesine 1 hafta kala transferde hareketlilik başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jose Mourinho için iki takımın girişimleri devam ederken bu kez transferde karşı karşıya gelindi. Portekizli teknik adamı Türkiye'ye hangi takımı getirirse yanında dünya yıldızını getirecek. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"
Azizi Yıldırım, "Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli çalıştırıcıyla görüştüklerini açıkladı.
"BEŞİKTAŞ'A GELMEYİ KABUL ETTİ"
Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi ve Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi." açıklamasıyla siyah beyazlı taraftarı heyecanlandırdı.
Jose Mourinho'nun peşinde olan Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez dünya yıldızı için karşı karşıya geldi.
Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, Paulo Dybala için harekete geçti.
Roma'dan ayrılma kararı alan Arjantinli dünya yıldızının transferi için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu devreye sokmak istediği öğrenildi.
30 yaşındaki süper star, Jose Mourinho ile yeniden birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.
Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 38 maçta forma giydi.
Yıldız isim 16 kez fileleri havalandırırken, 10 da asist katkısı sağladı.
25 milyon Euro piyasa değeri olan Dybala'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Dybala kariyerinde Palermo, Juventus ve Roma gibi önemli takımların formalarını giydi.
Arjantin Milli Takımı formasıyla 37 maçta görev alan yıldız oyuncu 3 kez gol sevinci yaşadı.
DİĞER