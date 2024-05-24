Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i
Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'ın da mağlup olmasını bekleyecek. İstanbulspor maçı öncesi 10 eksik bulunuyor. İşte Kartal'ın muhtemel 11'i. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İsmail Kartal'ın öğrencileri 37 hafta sonunda 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
Geçen hafta lider Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.
Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise birçok ihtimalin bir araya gelmesi gerekiyor.
Sarı lacivertlilerin ilk olarak İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor. Kanarya alacağı galibiyetin ardından Galatasaray'ın, Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek.
Galatasaray'ın, Konya'da alacağı puan veya puanlar ise sarı kırmızılıları şampiyon yapacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin oynayacağı Konyaspor müsabakası öncesi ilk 11'de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de cezalı olan Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Michy Batshuayi, Alexander Djiku sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Krunic ve Serdar Aziz İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
Teknik Direktör İsmail Kartal ise ilk 11 tericihini büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin, İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...
LIVAKOVIC
MERT MÜLDÜR
ÇAĞLAR
BECAO
FERDİ
KRUNIC
FRED
SZYMANSKI
TADIC
JOSHUA KING
DZEKO
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