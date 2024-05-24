Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'ın da mağlup olmasını bekleyecek. İstanbulspor maçı öncesi 10 eksik bulunuyor. İşte Kartal'ın muhtemel 11'i. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 13:04
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Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Sarı lacivertliler, küne düşmesi garantileşmiş olan rakibiyle 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Kanarya ligin son maçı öncesi 96 puanla lider Galatasaray'ın ardında 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

İsmail Kartal'ın öğrencileri 37 hafta sonunda 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Geçen hafta lider Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için ise birçok ihtimalin bir araya gelmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Sarı lacivertlilerin ilk olarak İstanbulspor'u yenmesi gerekiyor. Kanarya alacağı galibiyetin ardından Galatasaray'ın, Konyaspor'a mağlup olmasını bekleyecek.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Galatasaray'ın, Konya'da alacağı puan veya puanlar ise sarı kırmızılıları şampiyon yapacak.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Öte yandan Fenerbahçe'nin oynayacağı Konyaspor müsabakası öncesi ilk 11'de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Fenerbahçe'de cezalı olan Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat, Michy Batshuayi, Alexander Djiku sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Krunic ve Serdar Aziz İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

Teknik Direktör İsmail Kartal ise ilk 11 tericihini büyük ölçüde belirledi.

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin, İstanbulspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

LIVAKOVIC

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

ÇAĞLAR

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

BECAO

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

FERDİ

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

KRUNIC

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

FRED

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

SZYMANSKI

Fenerbahçe'de 10 eksik! İşte İsmail Kartal'ın İstanbulspor maçı 11'i

TADIC

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