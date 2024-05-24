FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bu sezon sonradan girdiği maçlarda verdiği müthiş katkıyla dikkat çeken Michy Batshuayi, takımı şampiyonluk yarışında tuttu. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldıza flaş bir talip çıktı. Yaşanan gelişmeyi Belçika basını duyurdu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de özellikle yeni sezonda hangi futbolcularla yolların ayrılacağı büyük merak konusu olmuştu.
Sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.
Konuya dair gelişmeyi ise Belçika basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Belçika basınından "voetbalpremieur" adlı haber sitesi; Club Brugge'ün Michy Batshuayi'yi yeni sezonda kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Brugge'ün Belçikalı golcüye teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği bilgisi yer aldı.
Batshauyi ise; Fenerbahçe'deki genel kurulu bekliyor.
Başkan Ali Koç seçilirse sözleşmedeki opsiyon maddesi kullanılacak.
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