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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bu sezon sonradan girdiği maçlarda verdiği müthiş katkıyla dikkat çeken Michy Batshuayi, takımı şampiyonluk yarışında tuttu. Sarı-lacivertlilerdeki geleceği merak konusu olan Belçikalı yıldıza flaş bir talip çıktı. Yaşanan gelişmeyi Belçika basını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 09:05
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FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Trendyol Süper Lig'de son haftaya ikinci sırada giren ve şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da gelecek sezon planlamalarında. Yönetim bu doğrultuda çalışmalarına erkenden başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Kanarya hem gidecek hem de gelecek isimlerle ilgili yoğun mesai içindeydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Fenerbahçe'de özellikle yeni sezonda hangi futbolcularla yolların ayrılacağı büyük merak konusu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair sürpriz bir haber geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Konuya dair gelişmeyi ise Belçika basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Belçika basınından "voetbalpremieur" adlı haber sitesi; Club Brugge'ün Michy Batshuayi'yi yeni sezonda kadrosuna katmak istediğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Brugge'ün Belçikalı golcüye teklifte bulunduğu ve beklemeye geçtiği bilgisi yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde Batshuayi bombası! O takım teklif yaptı

Batshauyi ise; Fenerbahçe'deki genel kurulu bekliyor.

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