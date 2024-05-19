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Fenerbahçe yarı finalde
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi çeyrek final ikinci maçında Aliağa Petkim'i deplasmanda 100-71 mağlup eden F.Bahçe Beko, yarı finale yükseldi. İlk maçı da 102-72 alan ve seride durumu 2-0 yapan sarı-lacivertliler, Manisa BŞB Beşiktaş Emlakjet eşleşmesinden gelecek olan takımla final için kapışacak. Beşiktaş seride 1-0 (92-74) üstün durumda
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