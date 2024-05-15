FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme
Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı. Sarı lacivertlilere yıldız isimleri transfer edeceğini işaret eden Yıldırım, Portekizli hoca ile birlikte gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılacak ve sözleşmesi uzatılacak isimler... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:23 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:28
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Fenerbahçe'ye önemli transferler yapacağının mesajını veren Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile yaptığı toplantılar sonrası takımdan ayrılacak isimleri belirledi.
DZEKO VE CENGİZ YOLCU
Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atarsa, Cengiz Ünder ile Edin Dzeko yeni sezonda takımda olmayacak.
Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi demek, Fred için artı anlamına geliyor. Çünkü Sambacıyı 2018'de Jose Mourinho, Manchester United'a aldırmıştı. ManU o dönem Brezilyalı için 59 milyon euro Shakhtar Donetsk'e ödemişti.
Jose'nin imza atması Fred için sevindirici olacak ancak Dzeko ve Cengiz Ünder için ise yolun sonu anlamına geliyor.
4 GÜN SONRA GÖNDERDİ
Keza Jose Mourinho, Roma'ya 1 Temmuz 2021'de imza attıktan 4 gün sonra Cengiz Ünder'le yollarını ayırmış, milli oyuncu Marsilya'ya kiralanmıştı.
Cengiz gibi başkent ekibine veda eden diğer isim ise Edin Dzeko'ydu. Portekizli çalıştırıcı, yaşından dolayı Boşnak golcüyü takımda istememiş, Dzeko da İnter'e gitmişti.
İki oyuncu, benzer senaryoyu Fenerbahçe'de yaşayabilir.
İRFAN'IN BİLETİ KESİLDİ
Aziz Yıldırım, İrfan Can Kahveci'yi takımda tutmama kararı aldı.
Daha önce İrfan Can, transferini sert sözlerle eleştiren Aziz Yıldırım, genel kurulda başkan seçilmesi halinde tecrübeli futbolcuyla yolları ayıracak.
MERT HAKAN'IN VEDA TURLARI
Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş'a yeni kontrat önerilmedi.
Başkan Ali Koç, 'kongreden sonra görüşelim' dedi. Ancak Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda tecrübeli futbolcuyla sözleşme uzatılmayacak.
SZYMANSKI AYRILIYOR
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'yle sezon sonunda yollar ayrılacak.
Polonyalı oyuncu, Bundesliga ve İtalya'dan aldığı teklifler sonrasında sarı-lacivertlilerde kalmak istemiyor.
Sebastian'ın menajeri, haftaya İstanbul'a gelecek ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.
Yıldırım yönetimi Polonyalı oyuncunun bonservisinden gelen parayla kadroya dünyaca ünlü yıldızları katmayı planlıyor.
FERDİ'YE KAL BASKISI
Fenerbahçe'deki son sezonunu geçiren Ferdi Kadıoğlu'nu bir yıl daha takımda tutmak için ikna turları başladı.
Aziz Yıldırım, Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'yla görüşme yaptı ve seçilmesi halinde Ferdi'nin bir sezon daha sarı-lacivertli formayı giymesini istedi.
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