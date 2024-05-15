FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Jose'nin imza atması Fred için sevindirici olacak ancak Dzeko ve Cengiz Ünder için ise yolun sonu anlamına geliyor.

Cengiz gibi başkent ekibine veda eden diğer isim ise Edin Dzeko'ydu. Portekizli çalıştırıcı, yaşından dolayı Boşnak golcüyü takımda istememiş, Dzeko da İnter'e gitmişti.