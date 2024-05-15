Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı. Sarı lacivertlilere yıldız isimleri transfer edeceğini işaret eden Yıldırım, Portekizli hoca ile birlikte gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılacak ve sözleşmesi uzatılacak isimler... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:23 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, teknik direktör konusunda Jose Mourinho ile görüştüğünü duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Aziz Yıldırım'ın Portekizli hoca ile şampiyon kadroyu oluşturmak için yeni sezon planlaması yapıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Bir yandan seçim için çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım ve ekibi diğer yandan birçok önemli isimle temaslarını sıklaştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Fenerbahçe'ye önemli transferler yapacağının mesajını veren Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile yaptığı toplantılar sonrası takımdan ayrılacak isimleri belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

DZEKO VE CENGİZ YOLCU

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atarsa, Cengiz Ünder ile Edin Dzeko yeni sezonda takımda olmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi demek, Fred için artı anlamına geliyor. Çünkü Sambacıyı 2018'de Jose Mourinho, Manchester United'a aldırmıştı. ManU o dönem Brezilyalı için 59 milyon euro Shakhtar Donetsk'e ödemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Jose'nin imza atması Fred için sevindirici olacak ancak Dzeko ve Cengiz Ünder için ise yolun sonu anlamına geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

4 GÜN SONRA GÖNDERDİ
Keza Jose Mourinho, Roma'ya 1 Temmuz 2021'de imza attıktan 4 gün sonra Cengiz Ünder'le yollarını ayırmış, milli oyuncu Marsilya'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Cengiz gibi başkent ekibine veda eden diğer isim ise Edin Dzeko'ydu. Portekizli çalıştırıcı, yaşından dolayı Boşnak golcüyü takımda istememiş, Dzeko da İnter'e gitmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

İki oyuncu, benzer senaryoyu Fenerbahçe'de yaşayabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

İRFAN'IN BİLETİ KESİLDİ
Aziz Yıldırım, İrfan Can Kahveci'yi takımda tutmama kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Daha önce İrfan Can, transferini sert sözlerle eleştiren Aziz Yıldırım, genel kurulda başkan seçilmesi halinde tecrübeli futbolcuyla yolları ayıracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

MERT HAKAN'IN VEDA TURLARI

Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş'a yeni kontrat önerilmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Başkan Ali Koç, 'kongreden sonra görüşelim' dedi. Ancak Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda tecrübeli futbolcuyla sözleşme uzatılmayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

SZYMANSKI AYRILIYOR
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'yle sezon sonunda yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Polonyalı oyuncu, Bundesliga ve İtalya'dan aldığı teklifler sonrasında sarı-lacivertlilerde kalmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Sebastian'ın menajeri, haftaya İstanbul'a gelecek ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Yıldırım yönetimi Polonyalı oyuncunun bonservisinden gelen parayla kadroya dünyaca ünlü yıldızları katmayı planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

FERDİ'YE KAL BASKISI
Fenerbahçe'deki son sezonunu geçiren Ferdi Kadıoğlu'nu bir yıl daha takımda tutmak için ikna turları başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım ve Mourinho'nun dev planı! 4 ayrılık 1 sözleşme

Aziz Yıldırım, Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'yla görüşme yaptı ve seçilmesi halinde Ferdi'nin bir sezon daha sarı-lacivertli formayı giymesini istedi.

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