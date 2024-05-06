Fenerbahçe'de parola zafer!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35.haftasında bugün Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Şampiyonluk için varını yoğunu ortaya koyan sarı- lacivertliler, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek, Sivas'ta yaptığı hatayı yapmak istemiyor. Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Düdük ise Bahattin Şimşek'te... Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal da bu kritik mücadele öncesinde oyuncularını uyardı.

GÜZEL BİR OYUN BEKLİYORUM

Şampiyon olmak için son ana kadar mücadeleden vazgeçmemeleri gerektiğinin atını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibin hedefi ligde kalmak ve bizden puan almak isteyecekler. Ama bizim de hedefimiz şampiyonluk. Bu kritik maçta sizden kayıp istemiyorum. Şampiyonluk için 5 basamak kaldı dedik. 1'ini geçtik, sıra 2'ncide... Bunu da kayıp yaşamadan atlatacağız. Sizden güzel bir oyunla güzel bir galibiyet bekliyorum" dedi.

SERDAR VE BONUCCİ'YE KESİK

İSMAİL Kartal, Konyaspor maçı kafilesinde sürprize imza attı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Leonardo Bonucci ile Serdar Aziz'i kadroya almadı. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile İsmail Yüksek de Konya kafilesinde yoktu. Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinin kadrosuna da alınmamıştı.

7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bugün oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Kayserispor mücadelesinde görev yapamayacaklar.

46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, bugün Süper Lig tarihinde 46'ncı kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 45 maçın 34'ünü sarı- lacivertliler, 8'ini ise yeşil-beyazlılar kazandı. 3 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

İLK YARIDA 7-1 YENDİ

Fenerbahçe, Konyaspor'u sezon ilk yarısında bozguna uğratmıştı. Kadıköy'de oynanan maçı karşılaşmayı Dzeko (3), Mert Müldür, Szymanski, Batshuayi ve Uğur Yazgılı (k.k)'nın golleriyle 7-1 kazanmıştı. Bu maç aynı zamanda iki takım arasındaki en gollü mücadele olarak kayıtlara geçti.

23 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fenerbahçe ligde oynadığı son 23 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.