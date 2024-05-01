TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarında yeni bir isme kanca attı. Sportif direktör Mario Branco, Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki yıldız Jota Silva için harekete geçti. Hücumun her yerinde görev yapabilen başarılı oyuncunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Sportif direktör Mario Branco ise gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Gözler yurt dışına çevrildi. Mario Branco, ülkesi Portekiz'de sezona damga vuran isimlerden birinin peşine düştü: Jota Silva...
Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki yıldız, müthiş bir patlama yaptı.
Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Jota, daha çok kanatlarda oynayarak 39 resmi maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı.
GELECEĞi ÇOK PARLAK
Başarılı oyuncu yükselen formunun ödülünü Portekiz Milli Takımı'na çağırılarak aldı.
Jota, geçtiğimiz ay İsveç ve Slovenya ile oynanan hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı terletti.
Mario Branco, çok yönlü ve geleceği fazlasıyla parlak olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandırmayı çok istiyor.
Portekiz'in devleri Benfica ve Porto da Jota Silva'yı takipte. Ancak Branco, daha fazla süre bulma garantisi ve son yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerine yapılan oyuncu satışları gibi etkenlerle transferde bir adım öne geçmeyi hesaplıyor.
EURO 2024 BEKLENTİSİ
Transfemarkt'taki değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldız için kulübü Vitoria Guimaraes, Portekiz'in EURO 2024 kadrosunu açıklamasını bekliyor.
Eğer Jota, dev turnuva için davet alırsa, transfer görüşmeleri EURO 2024 sonrasına kalacak. Eğer Roberto Martinez, başarılı oyuncuyu Avrupa Şampiyonası'na davet etmezse, pazarlıklar kısa sürede başlayabilir.
Vitoria Guimaraes'in, sözleşmesinde son senesine girecek Jota için kapıyı 10 milyon euro'dan açacağı öne sürüldü.
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