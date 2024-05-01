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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarında yeni bir isme kanca attı. Sportif direktör Mario Branco, Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki yıldız Jota Silva için harekete geçti. Hücumun her yerinde görev yapabilen başarılı oyuncunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlamaya kararlı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Sportif direktör Mario Branco ise gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Gözler yurt dışına çevrildi. Mario Branco, ülkesi Portekiz'de sezona damga vuran isimlerden birinin peşine düştü: Jota Silva...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki yıldız, müthiş bir patlama yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Jota, daha çok kanatlarda oynayarak 39 resmi maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

GELECEĞi ÇOK PARLAK
Başarılı oyuncu yükselen formunun ödülünü Portekiz Milli Takımı'na çağırılarak aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Jota, geçtiğimiz ay İsveç ve Slovenya ile oynanan hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı terletti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Mario Branco, çok yönlü ve geleceği fazlasıyla parlak olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandırmayı çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Portekiz'in devleri Benfica ve Porto da Jota Silva'yı takipte. Ancak Branco, daha fazla süre bulma garantisi ve son yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerine yapılan oyuncu satışları gibi etkenlerle transferde bir adım öne geçmeyi hesaplıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

EURO 2024 BEKLENTİSİ
Transfemarkt'taki değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldız için kulübü Vitoria Guimaraes, Portekiz'in EURO 2024 kadrosunu açıklamasını bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Eğer Jota, dev turnuva için davet alırsa, transfer görüşmeleri EURO 2024 sonrasına kalacak. Eğer Roberto Martinez, başarılı oyuncuyu Avrupa Şampiyonası'na davet etmezse, pazarlıklar kısa sürede başlayabilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Portekizli kanat! İşte bonservis bedeli

Vitoria Guimaraes'in, sözleşmesinde son senesine girecek Jota için kapıyı 10 milyon euro'dan açacağı öne sürüldü.

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