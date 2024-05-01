TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!
Son dakika spor haberi: Gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşayacak olan Fenerbahçe'de gidecek-kalacak isimler belirlenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye veda edilecek. Savunma bölgesine takviye planlayan Kanarya, aradığı ismi Atletico Madrid'de buldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu.
İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.
1.87 metre boyundaki Savic, Karadağ Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden.
Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.
Bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
Savic'in bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor.
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