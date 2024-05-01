Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon takımda önemli değişiklikler yaşayacak olan Fenerbahçe'de gidecek-kalacak isimler belirlenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kalan Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'ye veda edilecek. Savunma bölgesine takviye planlayan Kanarya, aradığı ismi Atletico Madrid'de buldu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

Fenerbahçe sezon sonunda hem Çağlar Söyüncü hem Bonucci ile yolları ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

Sarı-lacivertliler, stoper mevkine ilk takviyeyi belirledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

Yönetim, Atletico Madrid'li Stefan Savic'le yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

33 yaşındaki Karadağlı futbolcu için İspanyol kulübüyle temas kuruldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

İlk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

1.87 metre boyundaki Savic, Karadağ Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

Deneyimli stoper bu sezon İspanyol ekibiyle 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

Bu süre zarfında 6 sarı kart ve bir kez 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!

Savic'in bonservis değeri 3 milyon Euro olarak biliniyor.

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