Haberler Fenerbahçe Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Samet Akaydin, beklenen performansı gösteremedi. Teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen 30 yaşındaki oyuncu, son oynanan AEK maçında yaptığı hatayla eleştirildi. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Samet Akaydin'in geleceği hakkında karar verildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 10:11
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Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Panathinaikos'a kiralamıştı.

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, geçtiğimiz gün oynanan maçta AEK'ya 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Samet Akaydin, yaptığı inanılmaz hatayla müsabakaya damga vurdu.

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Yunanistan basını da 30 yaşındaki futbolcunun gösterdiği performansını sert bir şekilde eleştirdi.

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

SDNA, "Fatih Terim, Samet'in hatasıyla çıldırdı" ifadelerini kullandıç

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Newspao adlı ise, deneyimli oyuncunun "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" olarak bahsetti.

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Samet Akaydin'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Panathinaikos, transferle ilgili kararını verdi.

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

OPSİYON KULLANILMAYACAK!
Sabah'ın haberine göre; Yunan ekibi, performansıyla bekleneni veremeyen Samet Akaydin'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen deneyimli stoperin sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi.

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