Panathinaikos'tan Samet Akaydin kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Yunan ekibi Panathinaikos'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Samet Akaydin, beklenen performansı gösteremedi. Teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen 30 yaşındaki oyuncu, son oynanan AEK maçında yaptığı hatayla eleştirildi. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Samet Akaydin'in geleceği hakkında karar verildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Yunanistan basını da 30 yaşındaki futbolcunun gösterdiği performansını sert bir şekilde eleştirdi.
SDNA, "Fatih Terim, Samet'in hatasıyla çıldırdı" ifadelerini kullandıç
Newspao adlı ise, deneyimli oyuncunun "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" olarak bahsetti.
Samet Akaydin'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Panathinaikos, transferle ilgili kararını verdi.
OPSİYON KULLANILMAYACAK!
Sabah'ın haberine göre; Yunan ekibi, performansıyla bekleneni veremeyen Samet Akaydin'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen deneyimli stoperin sezon sonunda Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi.
Panathinaikos'ta 15 maçta sahaya çıkan Samet Akaydin, 1 asistlik katkı verdi.
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