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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkan başlayan Fenerbahçe kolları sıvadı. Önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip ön libero hattını kuvvetlendirmek istiyor. Yönetim, Arjantinli yıldız ismi listesine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

Sarı-Lacivertliler'in Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Yunan ekibi Olympiakos'un Arjantinli ön liberosu Santiago Hezze ile ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

Takvim'in haberine göre, Yunan temsilcisinin sezon başında Arjantin ekibi Huracan'dan 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı oyuncuyu Huracan'da oynarken Fenerbahçe'nin takip ettiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu çeyrek final maçlarında canlı izleyeceği ve performansına göre sezon sonunda hamle yapabileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

39 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI

Olympiakos ile bu sezon 39 maça çıkan genç 6 numara, söz konusu karşılaşmalarda 3144 dakika sahada kaldı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

Bu süre zarfında ise takımı adına 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

Huracan altyapısından yetişen ve sezon başında Olympiakos'un yolunu tutan Hezze'nin Yunan ekibiyle kontratı 2028' de sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş

Mücadeleci yapısı ve yüksek top tekniği ile dikkat çeken genç oyuncuya Fenerbahçe dışında birçok Avrupa ekibinin ilgi gösterdiği gelen haberler arasında.

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