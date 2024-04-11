TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Arjantinli ön libero! Bir taşla iki kuş
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkan başlayan Fenerbahçe kolları sıvadı. Önemli takviyeler yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip ön libero hattını kuvvetlendirmek istiyor. Yönetim, Arjantinli yıldız ismi listesine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Sarı-lacivertlilerin, oyuncuyu çeyrek final maçlarında canlı izleyeceği ve performansına göre sezon sonunda hamle yapabileceği ifade ediliyor.
39 MAÇTA SAHAYA ÇIKTI
Olympiakos ile bu sezon 39 maça çıkan genç 6 numara, söz konusu karşılaşmalarda 3144 dakika sahada kaldı
Bu süre zarfında ise takımı adına 1 asist üretti.
Huracan altyapısından yetişen ve sezon başında Olympiakos'un yolunu tutan Hezze'nin Yunan ekibiyle kontratı 2028' de sona erecek.
Mücadeleci yapısı ve yüksek top tekniği ile dikkat çeken genç oyuncuya Fenerbahçe dışında birçok Avrupa ekibinin ilgi gösterdiği gelen haberler arasında.
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