Urfa'da U19 sahada

Fenerbahçe, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda üyelerinden aldığı yetki sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'na, "Süper Kupa'nın tarihi değişmezse ya da yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağız" yazısı gönderdi. Ancak sarı-lacivertli kulübün yaptığı tarih değişim başvurusunu "iki kulübün de daha önceden 7 Nisan tarihini kabul ettiği" gerekçesiyle reddeden TFF, maçın hakemi olarak da dün Volkan Bayarslan'ı açıkladı. Fenerbahçe'nin yabancı hakem başvurusu da böylece reddedilmiş oldu.

BELİRLENEN GÜNDE OYNANACAK

Yapılan açıklamada; "Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe de bu açıklama sonrasında daha önce belirttiği gibi pazar günü oynanacak olan Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkma kararı aldı. Pazar günü Urfa'da sahne gençlerin olacak.