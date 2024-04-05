Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Nisan ayında yoğun bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in Başkan Ali Koç'tan azar işittiği ortaya çıktı. İşte sebebi ve Barış Alper Yılmaz detayı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 09:16
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FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak üst üste 6. galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Adana Demirspor'un Mario Balotelli ve Yusuf Barasi ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Üst üste yaşanan sakatlık sorunları nedeniyle rotasyonu daralan Fenerbahçe'de sakatlık kervanına katılan isimlerden birisi de İsmail Yüksek oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

25 yaşındaki futbolcu, üst adalesindeki ödem nedeniyle Akdeniz ekibiyle oynanan mücadelede forma giyemedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Öte yandan milli oyuncuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

İsmail Yüksek, milli takımdayken Viyana'dan İstanbul'a dönmek yerine İtalya'ya gitti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Bu nedenle başkan Ali Koç'tan azar işitti.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Bu fırçanın ana sebebi ise; İsmail Yüksek'in Milano'ya Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'la gitmesi oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...

Milli futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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