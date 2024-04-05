FENERBAHÇE HABERİ - Ali Koç'tan İsmail Yüksek'e fırça! Barış Alper Yılmaz...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Nisan ayında yoğun bir fikstüre girecek olan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in Başkan Ali Koç'tan azar işittiği ortaya çıktı. İşte sebebi ve Barış Alper Yılmaz detayı... (FB spor haberi)
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Adana Demirspor'un Mario Balotelli ve Yusuf Barasi ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Üst üste yaşanan sakatlık sorunları nedeniyle rotasyonu daralan Fenerbahçe'de sakatlık kervanına katılan isimlerden birisi de İsmail Yüksek oldu.
25 yaşındaki futbolcu, üst adalesindeki ödem nedeniyle Akdeniz ekibiyle oynanan mücadelede forma giyemedi.
Öte yandan milli oyuncuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
İsmail Yüksek, milli takımdayken Viyana'dan İstanbul'a dönmek yerine İtalya'ya gitti.
Bu nedenle başkan Ali Koç'tan azar işitti.
Bu fırçanın ana sebebi ise; İsmail Yüksek'in Milano'ya Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'la gitmesi oldu.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıktı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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