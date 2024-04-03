Tahkim Kurulu'ndan flaş Oosterwolde ve İrfan Can kararı!

Trabzonpspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayların ardından alınan kararlar ve verilen cezalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen cezalarla ilgili kararın daha sonra inceleneceğini duyurdu.

Her iki futbolcu da Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, 1'er maç ceza almıştı.