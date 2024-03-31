Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli kulüp milli oyuncudan rekor gelir beklerken, talipleri gün geçtikçe artıyor. Çıkan haberlere göre, milli yıldız İngiliz devinin liste başında yer alıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 11:53
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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

Sarı-lacivertlilerde özellikle son 2 sezonda büyük bir yükselişe geçen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na teklifler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

2018 yılında Kanarya'ya imza atan 24 yaşındaki milli yıldız, performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında geliyor.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

Adı sık sık İtalyan takımlarıyla anılan genç oyuncu, İngiliz devlerinin de radarına girdi.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

ARTETA FERDİ'YE HAYRAN!

Football London'un haberine göre; Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu 'yaz aylarında yapabilecekleri ilk transfer' olarak tanımladı. Arteta'nın, her iki kanatta da bek olarak oynayabildiği için 24 yaşındaki oyuncuya hayran olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

Haberde; Tottenham, Liverpool ve Napoli'nin de Kadıoğlu'nun durumunu takip ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı

Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

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