Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! İngiliz devinin Ferdi Kadıoğlu ısrarı
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli kulüp milli oyuncudan rekor gelir beklerken, talipleri gün geçtikçe artıyor. Çıkan haberlere göre, milli yıldız İngiliz devinin liste başında yer alıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Adı sık sık İtalyan takımlarıyla anılan genç oyuncu, İngiliz devlerinin de radarına girdi.
ARTETA FERDİ'YE HAYRAN!
Football London'un haberine göre; Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu 'yaz aylarında yapabilecekleri ilk transfer' olarak tanımladı. Arteta'nın, her iki kanatta da bek olarak oynayabildiği için 24 yaşındaki oyuncuya hayran olduğu belirtildi.
Haberde; Tottenham, Liverpool ve Napoli'nin de Kadıoğlu'nun durumunu takip ettiği vurgulandı.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999'de Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya geldi. Futbola ESA Youth altyapısında başlayan Ferdi, 2008 yazında NEC Altyapı'ya geçti.
Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 2016 yazında NEC Nijmegen'le profesyonel sözleşmeye imza attı.
Burada başarılı bir 2 yıl geçiren milli oyuncu, 2018 yazında 1.4 milyon Euro'ya Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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