FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, İsmail Yüksek gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerini peşine taktı. 25 yaşındaki oyuncunun her geçen gün talipleri artarken, Avusturya ile oynanacak maçta 2 takım birden izleyecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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İngiltere Premier Lig'den Aston Villa'nın istediği 25 yaşındaki oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor.
DEVRE ARASINDA LYON OLMADI
Ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, İsmail Yüksek için görüşmelerini sürdürmüştü.
O dönemde Fred'in sakatlanması sonrası bu transfer gerçekleşmese de, Fransız temsilcisi 9 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif ilettiği iddia edilmişti.
FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ
Aston Villa ve Lyon'un istediği İsmail'e, Bayer Leverkusen ve Tottenham da talip oldu.
İki takımın A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı maçta İsmail Yüksek'i izleyeceği öğrenildi.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti.
2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi.
F.Bahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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