Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, İsmail Yüksek gösterdiği performans sonrası Avrupa devlerini peşine taktı. 25 yaşındaki oyuncunun her geçen gün talipleri artarken, Avusturya ile oynanacak maçta 2 takım birden izleyecek. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

Sezon başı ve devre arası transfer döneminde adından söz ettiren takviyeler yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi içinde yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

Sarı-lacivertlilerde yönetim gelecek planlamalarını sürdürürken, birçok isim de Avrupa devlerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

Gösterdiği performans sonrası F.Bahçe'de orta sahanın dinamosu haline gelen İsmail Yüksek de, ilgi uyandıran oyuncuların başında geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

İngiltere Premier Lig'den Aston Villa'nın istediği 25 yaşındaki oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

DEVRE ARASINDA LYON OLMADI

Ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, İsmail Yüksek için görüşmelerini sürdürmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

O dönemde Fred'in sakatlanması sonrası bu transfer gerçekleşmese de, Fransız temsilcisi 9 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif ilettiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ

Aston Villa ve Lyon'un istediği İsmail'e, Bayer Leverkusen ve Tottenham da talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

İki takımın A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı maçta İsmail Yüksek'i izleyeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek, 26 Ocak 1999'de Bursa'da dünyaya geldi. Futbola Bursa Yıldırımspor'da başlayan İsmail, daha sonra Gölcükspor'a geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

2 yıl Kocaeli ekibinde forma giyen oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 65 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İsmail Yüksek devleri peşine taktı! Talipleri artıyor

F.Bahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

DİĞER
Onlar olmadan takımlar bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarlarını seçtiler: Süper Lig’den tek takım var
CHP'nin para kulesi skandalın her yol Ekrem İmamoğlu'nu gösteriyor! Özgür Özel o yalanı neden söyledi? İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş...
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
Kartal'ı pişman etti! 1 aydır...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı
Kartal'ı pişman etti! 1 aydır...
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor 09:18
Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı 09:14
Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı! 08:11
Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor 08:08
Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... 07:38
"Semih'i seviyorum" "Semih'i seviyorum" 06:17
Daha Eski
Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! 00:20
Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! 00:20
Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! 00:20
Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı 00:20
Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... 00:20
Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! 00:20