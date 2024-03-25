Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Osayi Samuel hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. İşte yıldız oyuncunun yeni sözleşmesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:16
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FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun planlamaları yapılıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında ezeli rakibini sıkı takibe devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Kanarya, hata yapmadı ve yarıştaki iddiasını sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

UEFA Konferans Ligi'nde de Belçika'nın Union Saint Gilloise takımını saf dışı bırakan Fenerbahçe, çeyrek finale adını yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Temsilcimiz son 8'de Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler bu turda rakibini elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Yarıştığı tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da gidecek-kalacak isimler hakkında kararlar veriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

OSAYI SAMUEL İMZAYI ATIYOR!
Sarı-lacivertli kurmaylar, Nijeryalı yıldız Osayi Samuel ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı ve kontrat görüşmelerine başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

İngiltere'den talipleri olan Nijeryalı oyuncunun 2025'te bitecek olan kontratı 2027'ye uzatılacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Şu anda 600 bin euro civarında maaşı olan Osayi, yeni sözleşmede 1 milyon euro'nun üzerinde kazanacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı

Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev yapan Osayi Samuel, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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