FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken ve Avrupa'dan transfer teklifleri alan Osayi Samuel hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle görüşmelere başladı. İşte yıldız oyuncunun yeni sözleşmesi...
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Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında ezeli rakibini sıkı takibe devam ediyor.
Milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Kanarya, hata yapmadı ve yarıştaki iddiasını sürdürdü.
UEFA Konferans Ligi'nde de Belçika'nın Union Saint Gilloise takımını saf dışı bırakan Fenerbahçe, çeyrek finale adını yazdırdı.
Temsilcimiz son 8'de Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler bu turda rakibini elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde kozlarını paylaşacak.
Yarıştığı tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basıldı.
Takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kanarya'da gidecek-kalacak isimler hakkında kararlar veriliyor.
OSAYI SAMUEL İMZAYI ATIYOR!
Sarı-lacivertli kurmaylar, Nijeryalı yıldız Osayi Samuel ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.
Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı ve kontrat görüşmelerine başladı.
İngiltere'den talipleri olan Nijeryalı oyuncunun 2025'te bitecek olan kontratı 2027'ye uzatılacak.
Şu anda 600 bin euro civarında maaşı olan Osayi, yeni sözleşmede 1 milyon euro'nun üzerinde kazanacak.
Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev yapan Osayi Samuel, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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