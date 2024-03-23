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TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih...

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihiyle ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Yapılan duyuruda, Süper Kupa finalinin daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 09:14 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 09:28
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TFF'den Süper Kupa açıklaması! Oynanacak tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

İşte o açıklama...

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, daha önce 21 Şubat 2024 tarihinde duyurulduğu gibi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

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