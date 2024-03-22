FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.