FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek'in sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla göz dolduran ve A Milli Takım'da da forma giymeye başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'dan birçok takımı peşine taktı. Önemli kulüplerin takibine giren İsmail Yüksek'in yeni takımı belli oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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İSMAİL YÜKSEK, PREMIER LİG'E GİDİYOR
Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, ara transfer dönemini son derece hareketli geçirmişti. Birçok transfer yapan sarı-lacivertliler, bu kez yaz transfer dönemine gözünü dikti.
Yeni yapılacak transferler için oyuncu satışı yapmayı planlayan Kanarya'da İsmail Yüksek ile yollar ayrılıyor.
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Aston Villa, İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katacak.
Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
DEVRE ARASINDA LYON İSTEMİŞTİ
İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti.
Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 maça çıktı.
25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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