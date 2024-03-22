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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İsmail Yüksek'in sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla göz dolduran ve A Milli Takım'da da forma giymeye başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'dan birçok takımı peşine taktı. Önemli kulüplerin takibine giren İsmail Yüksek'in yeni takımı belli oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile heyecan dolu bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren yönetim, mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda İsmail Yüksek ile yollar ayrılma aşamasına geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

İSMAİL YÜKSEK, PREMIER LİG'E GİDİYOR

Süper Lig'in dev ekibi Fenerbahçe, ara transfer dönemini son derece hareketli geçirmişti. Birçok transfer yapan sarı-lacivertliler, bu kez yaz transfer dönemine gözünü dikti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Yeni yapılacak transferler için oyuncu satışı yapmayı planlayan Kanarya'da İsmail Yüksek ile yollar ayrılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; Aston Villa, İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

DEVRE ARASINDA LYON İSTEMİŞTİ

İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

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