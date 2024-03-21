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Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 15:08
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Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki olaylı derbide Trabzonspor'u son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Kritik Trabzonspor virajını kayıpsız aşan sarı-lacivertliler, milli ara sonrası sahasında Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Kanarya, Akdeniz ekibiyle ligin 31. haftasında oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Ligde kalan 8 maçını da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu merak konusu oldu.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci ve Joshua King'in sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertli takımda Çağlar Söyüncü'nün milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao da ara sonrası takıma katılacak.

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Joshua King'in ise bir süre daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

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