Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ligde kalan 8 maçını da kazanarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci ve Joshua King'in sakatlıkları bulunuyor.
Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertli takımda Çağlar Söyüncü'nün milli ara sonrası takıma dönmesi bekleniyor.
Sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Leonardo Bonucci ve Rodrigo Becao da ara sonrası takıma katılacak.
Joshua King'in ise bir süre daha takımdan uzak kalacağı öğrenildi.
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