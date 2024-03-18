Tümer Metin ve Tolga Zengin Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

"O gerginliğe sebebiyet vermeyeceksin. O kutlamayı saha içerisinde yapmayacaksın. Doğru olduğunu savunmuyorum. Daha önce de oldu. Galip gelmişsin, git içeride sevin abi. Mert Hakan'ı uyarırken de söyledim. Erzurum'da sevinirsen böyle bir tepkiyle karşılaşmazsın. İki takım arasında tarihten gelen husumet. Maçın içindeki gerilim... Bunları hesap etmiyorsun. Trabzon'da direkler kırıldı Volkan Demirel'in kafasında. Olmadı mı? Fenerbahçe en keskin virajda ya, zorlu rakiple oynayacak ya... Kolay değil. O yüzden maçın gerginliği bu kadar konuşuluyor."