Tümer Metin ve Tolga Zengin Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-2'lik zaferle ayrılarak milli araya galibiyetle girdi. Fenerbahçeli eski futbolcu Tümer Metin ve Trabzonsporlu eski futbolcu Tolga Zengin, saha dışı olayların damgasını vurduğu maçı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte sözler...
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Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.
Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
TFF SORUŞTURMA BAŞLATTI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçeli eski futbolcu Tümer Metin ve Trabzonsporlu eski futbolcu Tolga Zengin, Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o açıklamalar...
TOLGA ZENGİN: LIVAKOVIC SİZE NE YAPTI?
"Oyunculara yabancı madde atıyorsunuz. Livakovic size ne yaptı, oyuncular size ne yaptı? Çenesini kanatıyorsunuz. Bir Trabzonlu ve Trabzonspor taraftarı olarak söylüyorum. Davayı savunma yeri burası değil. Böyle maça gelecekseniz gelmeyin. Oyun tamamen saha dışına taşınıyor. Bu çocukların bir günahı yok. Bırakın ya. Bu işlerden en çok zararı Trabzonspor görüyor."
TÜMER METİN: O KUTLAMAYI SAHA İÇİNDE YAPMAYACAKSIN
"O gerginliğe sebebiyet vermeyeceksin. O kutlamayı saha içerisinde yapmayacaksın. Doğru olduğunu savunmuyorum. Daha önce de oldu. Galip gelmişsin, git içeride sevin abi. Mert Hakan'ı uyarırken de söyledim. Erzurum'da sevinirsen böyle bir tepkiyle karşılaşmazsın. İki takım arasında tarihten gelen husumet. Maçın içindeki gerilim... Bunları hesap etmiyorsun. Trabzon'da direkler kırıldı Volkan Demirel'in kafasında. Olmadı mı? Fenerbahçe en keskin virajda ya, zorlu rakiple oynayacak ya... Kolay değil. O yüzden maçın gerginliği bu kadar konuşuluyor."
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