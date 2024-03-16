Sıra sende Komşu

Konferans Ligi'nde adını son 8'e yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi dün İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu. Union Saint-Gilloise'i son 16 turunda saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşti. İlk karşılaşma 11 Nisan'da deplasmanda oynanacak. Rövanş ise 18 Nisan'da Kadıköy'de... Temsilcimiz Olympiakos'u elemesi halinde ise yarı finalde Aston Villa-Lille maçının galibiyle finale kalmak için mücadele edecek. Final 29 Mayıs'ta Ayasofya Stadı'nda... 10 Mart 1925'te Yunanistan'ın Pire kentinde kurulan Olympiakos, lig tarihinde 47 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. 28 kez de Yunanistan Kupası'nı müzesine götüren kırmızı-beyazlı ekip, 4 kez de Süper Kupa zaferi yaşadı. Maçlarını 32 bin 115 kapasiteli Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynayan Komşu, bu yıl normal sezonu 57 puanla PAOK ve AEK'nın ardından üçüncü sırada tamamladı. İspanyol teknik adam Jose Mendilibar'ın çalıştırdığı Olympiakos, Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı. Genk ve Cukaricki'yi eleyen Yunan ekibi, gruplara kaldı. West Ham, Freiburg ve Topala ile eşleşen Komşu, grubu üçüncü bitirdi. Son 32'de Ferencvaros'u son 16'da ise M.Tel Aviv'i eledi.

DEĞERİ 110 MİLYON EURO

Olympiakos, 110 milyon euroluk bir değere sahip. 32 oyuncusu bulunan Yunan ekibinin yaş ortalaması 26.8... En değerli futbolcusu ise 13 milyon euroyla Podence... Carno, Masouras, Jovetic, El Kaabi ve kaptan Fortounis takımın yıldız isimleri. Takımın yıldızı Podence, sarı kart cezası nedeniyle ilk maçta oynayamayacak.