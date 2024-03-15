Spor yazarları Fenerbahçe - Saint Gilloise maçını değerlendirdi

Fenerbahçe adına karşılaşmanın kötüsü ise Kent oldu. Ona da söyleyecek pek bir şey yok. Zira maç eksiği var.

İsmail hocaya bir tavsiyem var.

Rakip duran top kullanırken bence Ferdi'nin adam adama oynamaması lazım. 1.74 boyuyla; iyi sıçrayan ya da daha uzun rakiplerle baş edemiyor. Onun olduğu pozisyonlar çoğunlukla rakibin vurmasıyla sonuçlanıyor.

