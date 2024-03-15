Haberler Fenerbahçe Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler rakibine 1-0 mağlup olsa da adını bir üst tura yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 08:45
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Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - KARTAL'IN SINAVI!

Bir hafta önce Belçika'da Tadic'in son dakikada gelen penaltı golü sadece tabelayı belirlememiş rakibin değil turun da fişini çekmişti. 0-2'nin altından kalkmak ile 0-3 arasındaki bir gol herkes bilir ki "bir"den fazla yüktür.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

Dolayısıyla bu maç Fenerbahçe açısından kritik Trabzonspor deplasmanı için maç temposunda idmandan fazla anlam taşımıyordu. Türk futbolunun kanayan yarasıdır tesislerde yapılmayan maç temposunda çift kale. Bu da Avrupa takımlarıyla sezon boyunca aramızdaki tempo farkını belirler.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

Dün listede olmayan Mert ve kart cezalısı Krunic de kadroda olsa muhtemelen Osayi ve İsmail de rotasyonda Trabzonspor maçına saklanacaktı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

Saint-Gilloise da takımın beyni Puertas'ı kulübede tutup aslında rövanşa bakışını belli etmişti santra noktasına gelirken ama futbol bu ilk 20 dakikada atılacak bir gol, maçın kalanını "bitse de gitsek"e çevirecek; yenilecek bir gol ise "acaba"lar üretecekti. İkisi de olmadı...

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

Temposu beklenenden yüksek bir 90 dakika izledik. Yetenek olarak F.Bahçe'nin gerisinde olan Belçika ekibi çok koşarak oyun disiplininden kopmadan sahadan 1-0 galibiyetle ayrılıp sadece ülke puanımıza zarar verebildi.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

Trabzon'a saklanan Mert Hakan'ın oyuna 75'te girip sakatlanması, Djiku'nun çok iyi oyunu, İrfan Can Kahveci'nin sakatlık sonrası çabuk toparlaması ve Cengiz'in önünde olması, Szymanski'nin hâlâ kendine gelemediğinin fotoğrafı ve sadece bu kupada forma giyme şansı olan Ryan Kent'in düşük performansını eleştirmenin insafsızlığı dün geceden akılda kalanlar.

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