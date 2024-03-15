Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi

Saint-Gilloise da takımın beyni Puertas'ı kulübede tutup aslında rövanşa bakışını belli etmişti santra noktasına gelirken ama futbol bu ilk 20 dakikada atılacak bir gol, maçın kalanını "bitse de gitsek"e çevirecek; yenilecek bir gol ise "acaba"lar üretecekti. İkisi de olmadı...

Temposu beklenenden yüksek bir 90 dakika izledik. Yetenek olarak F.Bahçe'nin gerisinde olan Belçika ekibi çok koşarak oyun disiplininden kopmadan sahadan 1-0 galibiyetle ayrılıp sadece ülke puanımıza zarar verebildi.