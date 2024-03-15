Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler rakibine 1-0 mağlup olsa da adını bir üst tura yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı... (FB spor haberleri)
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Saint-Gilloise da takımın beyni Puertas'ı kulübede tutup aslında rövanşa bakışını belli etmişti santra noktasına gelirken ama futbol bu ilk 20 dakikada atılacak bir gol, maçın kalanını "bitse de gitsek"e çevirecek; yenilecek bir gol ise "acaba"lar üretecekti. İkisi de olmadı...
Temposu beklenenden yüksek bir 90 dakika izledik. Yetenek olarak F.Bahçe'nin gerisinde olan Belçika ekibi çok koşarak oyun disiplininden kopmadan sahadan 1-0 galibiyetle ayrılıp sadece ülke puanımıza zarar verebildi.
Trabzon'a saklanan Mert Hakan'ın oyuna 75'te girip sakatlanması, Djiku'nun çok iyi oyunu, İrfan Can Kahveci'nin sakatlık sonrası çabuk toparlaması ve Cengiz'in önünde olması, Szymanski'nin hâlâ kendine gelemediğinin fotoğrafı ve sadece bu kupada forma giyme şansı olan Ryan Kent'in düşük performansını eleştirmenin insafsızlığı dün geceden akılda kalanlar.
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