Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı
Fenerbahçe, Avrupa’da zaferi getirecek planı hazırladı. Teknik direktör İsmail Kartal, hem ligde hem de Avrupa’da kupa istediğini öğrencilerine iletti ve “İlk hedefimiz çeyrek final” dedi. Kanarya'da sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün yerine stoper mevkisinde oynatılacak isme karar verildi. İşte detaylar...
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REHAVET UYARISI YAPTI
İsmail Kartal, ilk maçta alınan 3-0'lık skorun kimseyi aldatmaması gerektiğinin altını çizdi ve oyuncularına rehavet uyarısı da yaptı.
62 yaşındaki teknik adamın maç kadrosunu da büyük ölçüde belirlediği öğrenildi.
İsmail hoca, deplasmandaki ilk karşılaşmaya göre kadroda tek değişiklik yapma kararı aldı.
O da; sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün yerine Jayden Oosterwolde'yi stopere çekecek.
Sol bekte de her zaman olduğu gibi Ferdi Kadıoğlu oynayacak.
Takım kadrosunda kalan 10 isim ise değişmeyecek.
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