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Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı

Fenerbahçe, Avrupa’da zaferi getirecek planı hazırladı. Teknik direktör İsmail Kartal, hem ligde hem de Avrupa’da kupa istediğini öğrencilerine iletti ve “İlk hedefimiz çeyrek final” dedi. Kanarya'da sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün yerine stoper mevkisinde oynatılacak isme karar verildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Pendikspor'u geriye düşmesine rağmen son anlarda bulduğu gollerle 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, rotasını Avrupa'ya çevirdi.

Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.

Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dünkü antrenmanda öğrencilerine; "Hedefimiz çeyrek final" diye seslendi.

Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı

REHAVET UYARISI YAPTI
İsmail Kartal, ilk maçta alınan 3-0'lık skorun kimseyi aldatmaması gerektiğinin altını çizdi ve oyuncularına rehavet uyarısı da yaptı.

Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı

62 yaşındaki teknik adamın maç kadrosunu da büyük ölçüde belirlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı

İsmail hoca, deplasmandaki ilk karşılaşmaya göre kadroda tek değişiklik yapma kararı aldı.

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