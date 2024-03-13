Fenerbahçe'de hedef çeyrek final! İsmail Kartal'dan stoper kararı

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Pendikspor'u geriye düşmesine rağmen son anlarda bulduğu gollerle 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, rotasını Avrupa'ya çevirdi.

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'i konuk edecek olan sarı-lacivertliler, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.