Fenerbahçe'de Cengiz Ünder: Hedefimiz finale kalmak

Cengiz Ünder, Union SG maçı öncesinde 1907 ÜNİFEB'in düzenlediği 'Aydınlık Gelecek Ödülleri' töreninde konuştu. Avrupa'da basamakları tek tek çıkmak istediklerini altını çizen milli yıldız şunları söyledi: "Son 16 turunda iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Belçika Ligi'nin lideri. Son dönemde iyi performans sergilemiş bir takım. Özellikle Liverpool'a karşı inanılmaz performansları vardı.

Umarım bu maçtan iyi bir skorla ülkemize dönüp, rövanş için avantaj elde ederiz. Bunu yapabilecek güçte bir ekibiz. Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ve amacımız tabii ki finale kalabilmek. Şu anda bu güçteyiz, takımımızın performansı da iyi. Bu gücü gösterebileceğimizi düşünüyorum." Cengiz Ünder bugün zorlu deplasmanda ilk 11'de sahaya çıkacak.