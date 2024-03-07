Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cengiz Ünder: Hedefimiz finale kalmak

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder: Hedefimiz finale kalmak

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder: Konferans Ligi’nde gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. En büyük hedefimiz finale kalabilmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder: Hedefimiz finale kalmak

Cengiz Ünder, Union SG maçı öncesinde 1907 ÜNİFEB'in düzenlediği 'Aydınlık Gelecek Ödülleri' töreninde konuştu. Avrupa'da basamakları tek tek çıkmak istediklerini altını çizen milli yıldız şunları söyledi: "Son 16 turunda iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Belçika Ligi'nin lideri. Son dönemde iyi performans sergilemiş bir takım. Özellikle Liverpool'a karşı inanılmaz performansları vardı.

Umarım bu maçtan iyi bir skorla ülkemize dönüp, rövanş için avantaj elde ederiz. Bunu yapabilecek güçte bir ekibiz. Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. En büyük hedefimiz ve amacımız tabii ki finale kalabilmek. Şu anda bu güçteyiz, takımımızın performansı da iyi. Bu gücü gösterebileceğimizi düşünüyorum." Cengiz Ünder bugün zorlu deplasmanda ilk 11'de sahaya çıkacak.

DİĞER
EXXEN CANLI İZLE EKRANI | UEFA Konferans Ligi Union SG Fenerbahçe maçı Exxen canlı yayın izle
Bunu da gördük | CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaşlardan eleştiri: Hangi ok gitti acaba?
F.Bahçe mi, G.Saray mı? İstatistikler şampiyonu belirledi
Geleceği merak ediliyordu! Muslera'da karar verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ferdi Kadıoğlu'nun yerine dünya yıldızı!
İşte F.Bahçe'nin Union Saint-Gilloise maçı 11'i
AFAD, Kandilli son depremler listesi (7 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! Beşiktaş BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek finalde! 01:36
Batsman: Keyifli olacak Batsman: Keyifli olacak 01:22
İki kupayı istiyorum İki kupayı istiyorum 01:21
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:19
Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! Bahçeşehir Koleji deplasmanda kayıp! 01:18
Daha Eski
Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! Leipzig'i eleyen R. Madrid çeyrek finalde! 00:53
City 10 dakikada fişi çekti! City 10 dakikada fişi çekti! 00:53
TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! 00:30
TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! TOFAŞ son saniyelerde yıkıldı! 00:30
Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! 00:02
Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'na veda etti! 00:02