TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Emre Mor'dan flaş açıklama!

-Hoca (Shota Arveladze) Pendikspor maçının ardından senin hakkında, "Emre çok özel bir oyuncu, topa her dokunduğunda beklentiyi yükseltiyor" dedi. Senden beklentileri ne yönde ve aranızdaki ilişki nasıl? İmza atmadan önce küçük büyük konuşmamız oldu iyi hissettirdi. Gerçekten iyi bir adam, beni anlıyor ve içinde olduğum durumu da anlıyor.

Yüzde yüz hazır olmadığımı biliyor. Antrenmanda yüzde yüzümü veremediğimi biliyor. Çünkü küçük sakatlıklarım olduğunun farkında. Çok iyi bir adam ve onun hakkında söyleyebileceğim her şey pozitif. Mütevazi, iyi bir kariyeri olmasına rağmen çok mütevazi bir adam, herkes için bir baba figürü gibi.