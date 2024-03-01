TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Emre Mor'dan flaş açıklama!

İŞTE EMRE MOR İLE YAPILAN RÖPORTAJ:
-Nasılsın?
İyiyim. Buraya geldiğimden beri daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Sadece ben geldiğim için değil ama iyi sonuçlar aldık. Burada her zaman rahatım. daha önce de zaten buradaydım. Benim için konfor alanı diyebilirim. İnsanları da tanıyorum, her şey olumlu.
-İkinci evinde ikinci dönemin nasıl geçiyor? Takım arkadaşlarınla arandaki ilişki nasıl?
Buraya geldiğimde herkesi değil ama bazı insanları tanıyordum çünkü o zamandan beri takım biraz değişti. Geldim ve direkt çalışmaya başladım, imza attıktan bir gün sonra maçımız vardı. Bana karşılama yapacak zaman bile yoktu. Direk işe koyuldum, söylediğim gibi rahat hissettiğim bir yerde olmak benim için bu yüzden önemliydi çünkü direkt oynamaya başlayacağımı biliyordum. Buradaki herkesle aram iyi, çoğunu tanıyorum, ekipteki arkadaşları tanıyorum ve adapte olmak çok kolaydı.