Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe'den Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası flaş paylaşım:

Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara,… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024

Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!