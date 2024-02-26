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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası dikkat çeken paylaşım geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 22:45
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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe'den Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası flaş paylaşım:

Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!

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