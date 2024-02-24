Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın golünde Bonucci detayı! Kendisi açıkladı

Mert Hakan Yandaş'ın golünde Bonucci detayı! Kendisi açıkladı

Trendyol Süper Lig'İn 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken Kanarya'nın ilk golünü kaydeden Mert Hakan Yandaş maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 21:38
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Mert Hakan Yandaş'ın golünde Bonucci detayı! Kendisi açıkladı

Trendyol Süper Lig'İn 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup ederken Kanarya'nın ilk golünü kaydeden Mert Hakan Yandaş maçın ardından konuştu.

İŞTE MERT HAKAN'IN SÖZLERİ:

Dün son idman bittikten sonra Bonucci ile frikik attık. 'Sana nasıl vurulacağını göstereceğim' dedi. Golden sonra onun yanına gitmek istedim. Çok büyük bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Gol atacağımı hissetmiştim. Çok mutluyum.

Zor bir süreçten çıktım. Taraftarımız büyük bir destek verdiler bize. Fenerbahçe birlikte olduğunda gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak gibi hissediyorum gerçekten. Tekrar söylüyorum; Fenerbahçe yıkılmaz.

Daha iyi oynamamız gerektiğinin farkındayız. Hafta içi bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız.

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