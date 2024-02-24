Haberler Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu: Solda ya da sağda oynamam fark etmez

Ferdi Kadıoğlu: Solda ya da sağda oynamam fark etmez

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Ferdi'nin açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 22:00
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Ferdi Kadıoğlu: Solda ya da sağda oynamam fark etmez

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Ferdi'nin açıklamaları şu şekilde:

Solda ya da sağda oynamam fark etmez, takım için her şeyimi veririm. Zor bir maç oldu, çok daha iyi olmamız gereken zamanlar vardı maçta. Daha iyisini yapabilirdik. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, iyi oynamadığımız anlarda da bize büyük destek oldular. Bu desteklerini sezon sonuna kadar sürdürmelerini istiyoruz.

Büyük takımlar son dakikalarda gol atar. Biz sürekli olarak baskı yapıyoruz ve rakibi fazlasıyla yoruyoruz. Fenerbahçe gibi büyük takımlar da bundan faydalanıyor ve golleri buluyoruz.

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