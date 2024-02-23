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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İngiliz basını, yıldız futbolcuya talip olan 3 Avrupa devini duyurdu. İşte o takımlar ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 19:45
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir zirve yarışı içinde olan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, gerek yaz gerekse kış transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Bu sezon Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder, Leonardo Bonucci ve Çağlar Söyüncü takviyeleriyle gündem olan sarı-lacivertlilerin ön plana çıkan takviyelerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova forması giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı futbolcuyu 9 milyon 750 bin Euro karşılığında renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Polonyalı futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 39 maçta 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergileyen 24 yaşındaki yıldızın talipleri artıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

MANU, ARSENAL VE TOTTENHAM İSTİYOR

İngiliz basınından TEAM Talk, Premier Lig ekipleri Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın Sebastian Szymanski'yi istediğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

NTV Spor'un derlediği haberde; Premier Lig'in üç devi, sakin geçirdikleri ocak ayının ardından gelecek yaz rekabetçi bir transfer dönemi yaşayacaklar.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

3 takımın da benzer oyuncu profillerini hedef aldığı vurgulanırken, bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken futbolculardan birinin de bu sezon Fenerbahçe'de etkileyici bir performans sergiledikten sonra birçok seçkin takım tarafından izlenen Szymanski olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Haberde Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın gözlemcilerinin 24 yaşındaki oyuncuyu takip etmek için Türkiye'de olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Polonyalı futbolcuya İtalya'dan Milan ve Inter'in de talip olduğu kaydedildi ancak Szymanski için bir Premier Lig kulübünden teklif gelmesi halinde Serie A ekiplerinin geri planda kalacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Haber detayında, Fenerbahçe'ye yakın kaynakların Szymanski'nin büyük bir potansiyele sahip olduğu ve bir gün en üst seviyede oynayabileceği yorumunda bulunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

Sebastian Szymanski'nin sarı lacivertli kulüp ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunduğu ve mukavelesinde herhangi bir serbest kalma maddesi yer almadığı hatırlatılırken, Fenerbahce'nin kendisi için yalnızca 30 milyon sterlin civarındaki teklifleri değerlendireceği belirtildi.

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