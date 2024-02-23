FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. İngiliz basını, yıldız futbolcuya talip olan 3 Avrupa devini duyurdu. İşte o takımlar ve detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova forması giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Polonyalı futbolcuyu 9 milyon 750 bin Euro karşılığında renklerine bağladı.
Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Polonyalı futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 39 maçta 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergileyen 24 yaşındaki yıldızın talipleri artıyor.
MANU, ARSENAL VE TOTTENHAM İSTİYOR
İngiliz basınından TEAM Talk, Premier Lig ekipleri Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın Sebastian Szymanski'yi istediğini yazdı.
NTV Spor'un derlediği haberde; Premier Lig'in üç devi, sakin geçirdikleri ocak ayının ardından gelecek yaz rekabetçi bir transfer dönemi yaşayacaklar.
3 takımın da benzer oyuncu profillerini hedef aldığı vurgulanırken, bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken futbolculardan birinin de bu sezon Fenerbahçe'de etkileyici bir performans sergiledikten sonra birçok seçkin takım tarafından izlenen Szymanski olduğu belirtildi.
Haberde Manchester United, Arsenal ve Tottenham'ın gözlemcilerinin 24 yaşındaki oyuncuyu takip etmek için Türkiye'de olduğu ifade edildi.
Polonyalı futbolcuya İtalya'dan Milan ve Inter'in de talip olduğu kaydedildi ancak Szymanski için bir Premier Lig kulübünden teklif gelmesi halinde Serie A ekiplerinin geri planda kalacağı iddia edildi.
Haber detayında, Fenerbahçe'ye yakın kaynakların Szymanski'nin büyük bir potansiyele sahip olduğu ve bir gün en üst seviyede oynayabileceği yorumunda bulunduğu belirtildi.
Sebastian Szymanski'nin sarı lacivertli kulüp ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunduğu ve mukavelesinde herhangi bir serbest kalma maddesi yer almadığı hatırlatılırken, Fenerbahce'nin kendisi için yalnızca 30 milyon sterlin civarındaki teklifleri değerlendireceği belirtildi.
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