FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin...

3 takımın da benzer oyuncu profillerini hedef aldığı vurgulanırken, bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken futbolculardan birinin de bu sezon Fenerbahçe'de etkileyici bir performans sergiledikten sonra birçok seçkin takım tarafından izlenen Szymanski olduğu belirtildi.