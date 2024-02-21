FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor! Kulübe yolu göründü
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kadrosunda rotasyon yapacak. İşte tecrübeli çalıştırıcının planladığı o hamleler... (FB spor haberleri)
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İsmail Yüksek ön liberoya çekilirken Mert Hakan Yandaş, 8 numara oynayacak.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı İsmail Kartal, savunmada da değişikliğe gidiyor.
Son Rize deplasmanında sol bek oynayan Oosterwolde kulübeye çekilecek.
Sol beke Ferdi Kadıoğlu geçerken, savunmanın sağında yeniden Mert Müldür görev yapacak.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Fred ile takıma yeni katılan Osayi'nin Kasımpaşa maçına kulübede başlaması bekleniyor.
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