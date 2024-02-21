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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor! Kulübe yolu göründü

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kadrosunda rotasyon yapacak. İşte tecrübeli çalıştırıcının planladığı o hamleler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 08:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor! Kulübe yolu göründü

Hafta sonunda Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor! Kulübe yolu göründü

Takvim'in haberine göre sağ kanatta Cengiz Ünder'in yerine İrfan Can Kahveci görev yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor! Kulübe yolu göründü

Orta sahada Rade Krunic'in yerine de Mert Hakan Yandaş forma giyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor! Kulübe yolu göründü

İsmail Yüksek ön liberoya çekilirken Mert Hakan Yandaş, 8 numara oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor! Kulübe yolu göründü

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı İsmail Kartal, savunmada da değişikliğe gidiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kadroda değişikliğe gidiyor! Kulübe yolu göründü

Son Rize deplasmanında sol bek oynayan Oosterwolde kulübeye çekilecek.

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