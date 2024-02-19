Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya varması bekleniyor. İşte yıldız ismin sözleşme detayları...
Kanarya'da golleri Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
Rize'nin tek golünü ise Martin Minchev attı.
Bu mücadelede sarı-lacivertli ekibin 2. golünde asist yapan Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin 2020 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş'la yeni sözleşme imzalanacak.
Başkan Ali Koç'un "O bizim komutanımız" dediği 29 yaşındaki oyuncuyla hafta içinde ilk görüşme gerçekleştirilecek.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'la 3+1 yıllık yeni kontrat imzalanması planlanıyor.
Tecrübeli oyuncu da takımda kalmak için canla başla çalışıyor.
Zaman zaman yaptığı davranışlarla gündeme gelen ve takımdan gönderilmesi istenen Mert Hakan'ın son dönemdeki performansı sonrasında yönetimin sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi.
Şu anda 12 milyon TL yıllık ücret kazanan 29 yaşındaki yıldızın yeni mukavelesinde önemli bir artış da olacak. Alınan bilgilere göre Mert Hakan Yandaş'ın yeni mukavelede maaşı 35-40 milyon TL bandında olacak.