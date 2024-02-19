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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de kadro planlama çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Hafta içinde yapılacak görüşmelerin ardından tarafların anlaşmaya varması bekleniyor. İşte yıldız ismin sözleşme detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Kanarya'da golleri Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Rize'nin tek golünü ise Martin Minchev attı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Bu mücadelede sarı-lacivertli ekibin 2. golünde asist yapan Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin 2020 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş'la yeni sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Başkan Ali Koç'un "O bizim komutanımız" dediği 29 yaşındaki oyuncuyla hafta içinde ilk görüşme gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'la 3+1 yıllık yeni kontrat imzalanması planlanıyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Tecrübeli oyuncu da takımda kalmak için canla başla çalışıyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Zaman zaman yaptığı davranışlarla gündeme gelen ve takımdan gönderilmesi istenen Mert Hakan'ın son dönemdeki performansı sonrasında yönetimin sözleşme uzatma kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Şu anda 12 milyon TL yıllık ücret kazanan 29 yaşındaki yıldızın yeni mukavelesinde önemli bir artış da olacak. Alınan bilgilere göre Mert Hakan Yandaş'ın yeni mukavelede maaşı 35-40 milyon TL bandında olacak.

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