FENERBAHÇE HABERİ: Soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! Dzeko ve Mert Hakan Yandaş...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Ağır hava koşullarında oynanan maçta ilk yarıda etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-lacivertliler, devre arasını 1-0 geride kapattı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci yarının başında yaptığı hamlelerle maçı çeviren Kanarya, sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de devre arasında Edin Dzeko, Mert Hakan Yandaş ve teknik direktör İsmail Kartal'ın soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:19
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İkinci yarının başında Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin oyuna girmesiyle üst üste goller bulan Fenerbahçe karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
İlk yarıda oynanan etkisiz futbol ve soyunma odasına 1-0 geride girilmesi taraftarlarda endişe yaratmıştı.
Puan kaybına tahammülü olmayan Kanarya'da devre arasındaki soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı.
Takım kaptanlarından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş devreye girerek geri dönüş ateşini yaktı.
Hürriyet'in haberine göre; Devre arası soyunma odasında ilk olarak Dzeko söz aldı ve arkadaşlarına konuşma yaptı.
Dzeko, "Eğer böyle oynayacaksak bu formayı hiç giymeyelim. Sorumluluğumuzun farkında olmak zorundayız." dedi.
Ardından Mert Hakan, "Böyle mücadele etmeye hakkımız yok. Evet zemin rezalet ama biz de ona göre oynamalıyız. Kısa pastan vazgeçin, aklımızı yüreğimizle birleştirirsek bu maçı alırız" ifadelerini kullandı.
Dzeko ve Mert Hakan'ın konuşmalarının üzerine teknik direktör İsmail Kartal'ın, "Beyler, şampiyonluğa Rizespor mu oynuyor, biz mi? Toparlanmalıyız" çıkışını yapması, futbolcuları kendine getirdi.
İkinci yarıya bambaşka bir ruh haliyle çıkan sarı lacivertliler, çok üstün bir oyunun sonucunda sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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