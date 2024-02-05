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FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Kanarya'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin o futbolcu için yakın temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe sezon sonunu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.

FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

Sarı-lacivertlilerde devre arasında yapılan transferler büyük yankı uyandırmıştı. Son olarak ise Fenerbahçe'de flaş bir gelişme daha yaşandı.

FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

Bu sezon her kulvarda şampiyonluğa koşan ve birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürüyor...

FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

Geçtiğimiz sezonlarda Eljif Elmas ve Kim Minjae gibi isimlerden ciddi bonservis geliri elde eden sarı-lacivertliler, sonrasında ise Jayden Oosterwolde ile Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmıştı.

FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

İki oyuncu da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.

FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

Hem Sebastian'dan hem de Jayden'ından iyi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi ise Atletico Nacional forması giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oscar Perea...

FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

"ellocobielsaa"nın haberine göre; sarı-lacivertliler, genç yıldız için Kolombiya ekibinin kapısını çaldı.

FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!

Oyuncu ilk etapta Fenerbahçe'ye sıcak bakmasa da iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

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