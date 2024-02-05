FNERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Yeni yetenek çok uzaklardan gelecek!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda Kanarya'da gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin o futbolcu için yakın temasa geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Bu sezon her kulvarda şampiyonluğa koşan ve birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğe yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürüyor...
Geçtiğimiz sezonlarda Eljif Elmas ve Kim Minjae gibi isimlerden ciddi bonservis geliri elde eden sarı-lacivertliler, sonrasında ise Jayden Oosterwolde ile Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmıştı.
İki oyuncu da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
Hem Sebastian'dan hem de Jayden'ından iyi bir gelir elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi ise Atletico Nacional forması giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oscar Perea...
"ellocobielsaa"nın haberine göre; sarı-lacivertliler, genç yıldız için Kolombiya ekibinin kapısını çaldı.
Oyuncu ilk etapta Fenerbahçe'ye sıcak bakmasa da iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
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