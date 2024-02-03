Akdeniz'de hedef 3 puan

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk oluyor. Corendon Airlines Park'taki maç saat 19.00'da başlayacak, karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde bugün hedef; sahadan üç puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmek. Teknik direktör İsmail Kartal, bu zorlu deplasmanda oyuncularına seslendi ve zafer istedi.

OOSTERWOLDE DÖNDÜ

Kartal'ın oyuncularına, "Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamalıyız" diyerek seslendiği belirtildi. Sarı- lacivertlilerde Antalyaspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Ankaragücü maçında gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda olmayan İrfan Can Eğribayat takıma dahil oldu. Cezası biten Jayden Oosterwolde'de kafilede kendine yer buldu.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Ömer, Veysel, Güray, Kaluzinski, Larsson, Saric, Safuri, Bytqi, Buksa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

SARI KART ALARMI

Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçı öncesinde Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu bugün kart görmeleri durumunda Alanyaspor mücadelesinde takımdaki yerlerini alamayacak.

DIŞARDA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup eden sarı- lacivertliler, Adana Demirspor ile de berabere kalarak 31 puan topladı.

6. DEFA RAKİPLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 6. kez rakip olacak. Oynanan 5 karşılaşmanın 3'ünü Kartal'ın ekipleri kazanırken, Sergen Yalçın'ın takımları da 2 galibiyet elde etti.

56. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor bugün 56. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 55 mücadelenin 36'sını sarı-lacivertliler, 8'ini ise Akdeniz temsilcisi kazandı. 11 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. F.Bahçe'nin 100 golüne, Antalyaspor 47 golle yanıt verdi.