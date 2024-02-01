TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi! Fenerbahçe'ye forvet takasla geliyor
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde geride kalan ara transfer döneminde kadroya Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü dahil edildi. Fenerbahçe'de şimdi ki hedef ise santrfora çevrildi. İsmail Kartal'ın ısrarla istediği golcü takviyesi takasla bitecek. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler, ligde 24. haftada ise Antalyaspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ise yerli forvet istediğini de açıklamıştı.
SON KARAR SERDAR DURSU!
Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralanmasının ardından yerli forvet arayışına giren Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun'da karar kıldı.
32 yaşındaki golcü için Fatih Karagümrük'le görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, para ödemek istememesinden dolayı İstanbul ekibine Emre Mor'u takasta önerdi.
Fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Emre Mor, kendisine sunulan bu teklifi kabul etti ve dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Yıldız oyuncu, Karagümrük'e sezon sonuna kadar imzayı attı.
Sıra Serdar'a geldi. 32 yaşındaki oyuncunun bugün F.Bahçe'ye katılması bekleniyor.
Serdar Dursun'un güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.
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