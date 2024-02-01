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TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi! Fenerbahçe'ye forvet takasla geliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde geride kalan ara transfer döneminde kadroya Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü dahil edildi. Fenerbahçe'de şimdi ki hedef ise santrfora çevrildi. İsmail Kartal'ın ısrarla istediği golcü takviyesi takasla bitecek. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi! Fenerbahçe'ye forvet takasla geliyor...

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ise yerli forvet istediğini de açıklamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi! Fenerbahçe'ye forvet takasla geliyor...

SON KARAR SERDAR DURSU!
Umut Nayir'in Pendikspor'a kiralanmasının ardından yerli forvet arayışına giren Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun'da karar kıldı.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi! Fenerbahçe'ye forvet takasla geliyor...

32 yaşındaki golcü için Fatih Karagümrük'le görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, para ödemek istememesinden dolayı İstanbul ekibine Emre Mor'u takasta önerdi.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi! Fenerbahçe'ye forvet takasla geliyor...

Fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Emre Mor, kendisine sunulan bu teklifi kabul etti ve dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi! Fenerbahçe'ye forvet takasla geliyor...

Yıldız oyuncu, Karagümrük'e sezon sonuna kadar imzayı attı.

TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal istedi! Fenerbahçe'ye forvet takasla geliyor...

Sıra Serdar'a geldi. 32 yaşındaki oyuncunun bugün F.Bahçe'ye katılması bekleniyor.

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