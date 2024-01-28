"Şampiyonluk için geldim!"

Sezon başında olduğu gibi devre arasının da transferde en hızlı takımı olan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi üst düzey isimlerin ardından milli yıldız Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağladı. Cumayı cumartesiye bağlayan gece İstanbul'a gelen 27 yaşındaki oyuncu ise Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu vurguladı ve ayağının tozuyla yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı: "Ben üstüme düşeni yaptım.

Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sezonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz." Çağlar Söyüncü, kiralık olarak sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek. Sözleşmede ise satın alma opsiyonu bulunmuyor. 27 yaşındaki yıldızın, Borussia Dortmund, Milan, Roma ve Porto gibi devleri reddedip Fenerbahçe'ye gelmesinin ana sebebi; EURO 2024'teki milli takım kadrosuna yer alabilmek.

94. TRANSFER

Çağlar Söyüncü, 5.5 yıllık Başkan Ali Koç döneminin tam 94. transferi oldu. Sarı-lacivertlilerde forvet ve sol kanat arayışları da devam ediyor.

KOÇ'UN 20. STOPERİ

Aziz Yıldırım'la haziran 2018'de girdiği başkanlık yarışını kazanan Ali Koç, görev süresi boyunca birçok ismi takıma kazandırdı. Koç önderliğindeki Fenerbahçe, her dönem transferin en hareketli takımı olurken, neredeyse her sezon takım baştan aşağıya yeniden kuruldu. Ali Koç başkanlığında ise en dikkat çeken konu yapılan stoper transferleri oldu. İlk sezonunda Diego Reyes'le başlayan bu süreç Çağlar Söyüncü transferiyle son buldu. MILLI oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesiyle birlikte Ali Koç'un 5.5 yıllık başkanlık sürecindeki stoper takviye sayısı tam 20 oldu. İlk senesinde Reyes, Sadık ve Serdar Aziz'i alan Başkan Ali Koç, sonrasında ise; şu isimler takıma kazandırdı: 2019-20: Zanka, Rami, Falette, 2020-21: Tisserand, Lemos, Szalai, 2021-22: Kim, Caulker, 2022-23: Peres, Henrique, Samet, Oosterwolde. 2023-24: Becao, Djiku, Fayed, Bonucci, Çağlar.

"KAĞIDA NE YAZAYIM?"

Daha önce Altınordu'da ve Leicester City'de Çağlar ile Cengiz birlikte forma giymişti. İkili bu kez Fenerbahçe'de buluştu. Çağlar'ın transferinin açıklanmasının ardından Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Roma'dan Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder için 2020'de, "Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım" paylaşımını yapan Çağlar Söyüncü'ye yıllar sonra kankasından aynı yanıt geldi.