Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye
Son dakika spor haberi: Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, üst üste hamlelerle taraftarlarını heyecanlandırdı. Ocak ayında Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan yönetim, Çağlar Söyüncü'yü de imza aşamasına getirdi. Ayağını gazdan çekmeyen kurmaylar, şimdi de gözünü forvet hattına çevirdi. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Portekizli çalıştırıcı, yıldız forvetin neden kadro dışı bıraktığı hakkında detaylı bilgilendirme istedi.
İddiaya göre Fernando Santos'un, Aybaba'nın özellikle Aboubakar'la ilgili yapılan açıklamayı dinledikten sonra, "Aboubakar ile Afrika Kupası'ndan döndükten sonra ben yüz yüze bir görüşme yapacağım. Son kararı ise daha sonra vereceğim" dediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN ABOUBAKAR BOMBASI!
Forvet hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
Ocak ayının hızlı takımlarından sarı-lacivertliler, üst üste transferlerle dikkat çekti.
Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'e imza attıran Kanarya, savunmaya önemli bir takviye daha gerçekleştirmek üzere.
Çağlar Söyüncü transferinde her konuda anlaşmaya varan yönetim, yıldız isme imza attırmak için geri sayıma geçti.
Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılması söz konusu olan Aboubakar'ı gündemine aldı.
Kanarya'nın listesine aldığı Aboubakar transferinde gözler iki kulüp arasındaki temaslara çevrildi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilerek, bu transfer anlaşmasının iki kulübe de yarayacağı belirtiliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Bir yerli santrfora ihtiyacımız var" sözlerinin ardından Umut Bozok, Serdar Dursun, Ahmet Kutucu, Güven Yalçın gibi isimler konuşulmuştu.
Ancak bu futbolcular ne Fenerbahçe teknik heyetinde ne de taraftarda karşılık bulmadı.
Aboubakar'ın son durumunu takip eden sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş ile pazarlıklara başlayacak.
Bu sezon Beşiktaş'ta 22 resmi maçta sahaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılardaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Kamerunlu santrfor, ülkesinin milli takımında ise 97 maçta 37 gollük performans sergiledi.
Vincent Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
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