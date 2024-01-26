Haberler Fenerbahçe Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Transferde durmak bilmeyen Fenerbahçe, üst üste hamlelerle taraftarlarını heyecanlandırdı. Ocak ayında Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i renklerine bağlayan yönetim, Çağlar Söyüncü'yü de imza aşamasına getirdi. Ayağını gazdan çekmeyen kurmaylar, şimdi de gözünü forvet hattına çevirdi. Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 11:00
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Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Hafta başında yapılan yönetim teknik heyet toplantısında Fernando Santos'un ağzından 'Forvet istiyorum" sözü çıkmadı.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Bu görüşmede Santos ile Aybaba arasında, Aboubakar konusu da bir kez daha masaya yatırıldı.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Portekizli çalıştırıcı, yıldız forvetin neden kadro dışı bıraktığı hakkında detaylı bilgilendirme istedi.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

İddiaya göre Fernando Santos'un, Aybaba'nın özellikle Aboubakar'la ilgili yapılan açıklamayı dinledikten sonra, "Aboubakar ile Afrika Kupası'ndan döndükten sonra ben yüz yüze bir görüşme yapacağım. Son kararı ise daha sonra vereceğim" dediği öğrenildi.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

FENERBAHÇE'DEN ABOUBAKAR BOMBASI!
Forvet hattındaki rotasyonu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Ocak ayının hızlı takımlarından sarı-lacivertliler, üst üste transferlerle dikkat çekti.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'e imza attıran Kanarya, savunmaya önemli bir takviye daha gerçekleştirmek üzere.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Çağlar Söyüncü transferinde her konuda anlaşmaya varan yönetim, yıldız isme imza attırmak için geri sayıma geçti.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılması söz konusu olan Aboubakar'ı gündemine aldı.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Kanarya'nın listesine aldığı Aboubakar transferinde gözler iki kulüp arasındaki temaslara çevrildi.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekilerek, bu transfer anlaşmasının iki kulübe de yarayacağı belirtiliyor.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Teknik direktör İsmail Kartal'ın "Bir yerli santrfora ihtiyacımız var" sözlerinin ardından Umut Bozok, Serdar Dursun, Ahmet Kutucu, Güven Yalçın gibi isimler konuşulmuştu.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Ancak bu futbolcular ne Fenerbahçe teknik heyetinde ne de taraftarda karşılık bulmadı.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Aboubakar'ın son durumunu takip eden sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş ile pazarlıklara başlayacak.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Bu sezon Beşiktaş'ta 22 resmi maçta sahaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılardaki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

Kamerunlu santrfor, ülkesinin milli takımında ise 97 maçta 37 gollük performans sergiledi.

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