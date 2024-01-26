Süper Lig'e damga vuracak transfer! Aboubakar Fenerbahçe'ye

İddiaya göre Fernando Santos'un, Aybaba'nın özellikle Aboubakar'la ilgili yapılan açıklamayı dinledikten sonra, "Aboubakar ile Afrika Kupası'ndan döndükten sonra ben yüz yüze bir görüşme yapacağım. Son kararı ise daha sonra vereceğim" dediği öğrenildi.