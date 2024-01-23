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Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yıldız isimlerle görüşmelerde bulunan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de yıldız oyuncular, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda. Veda edilecek isimlerin merak edildiği Kanarya'da tarihe geçecek bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. İşte o isim ve bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 11:16
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BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de tarihe geçecek bir ayrılık yaşanmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler, önemli yıldızları kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Savunmada yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle transferde öncelik savunma hattına verildi.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

İlk transferini stopere yapan Kanarya, dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Fenerbahçe yönetimi, İtalyan savunmacı ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Transferde durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler, ikinci takviyesini orta saha bölgesine yaptı.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Uzun süre görüşmelerde bulunulan Rade Krunic'e çubuklu forma giydirildi.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Boşnak yıldız, Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Transferde operasyonu sürdüren Kanarya, stoper ve forvet takviyesi için uğraş veriyor.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Çağlar Söyüncü ile her konuda anlaşma sağlayan kurmaylar, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Öte yandan forvet transferi için de aceleci davranmayan yönetim, fırsatları değerlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Transfer operasyonuna son sürat devam eden Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuş durumda.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Bu sezon özellikle hücum hattında dikkat çeken bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de yıldız futbolcular transferin gözdesi konumunda.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Avrupa'dan birçok kulüp, transfer için sarı-lacivertlilerin kapısını aşındırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

TRANSFERDE SZYMANSKI BOMBASI!
Fenerbahçe'de bu sezon Sebastian Szymanski fırtınası esiyor.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Sezon başında gösterdiği performansla dikkat çeken Polonyalı yıldız, istatistikleri parçalamış durumda.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Szymanski, 12 gol ve 14 asistle takımın en önemli skor güçleri arasında.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Performansıyla lige damga vuran 24 yaşındaki yıldıza flaş bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Teknik direktör Postecoglou'nun kadrosunda görmek istediği Polonyalı futbolcu için çok ciddi olan Tottenham'ın transferde şartları zorlayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Ada ekibi, takımın hücum çeşitliliğini artıracağı düşünülen Szymanski konusunda oldukça ısrarcı.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO!
Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Transferin gerçekleşmesi durumunda Szymanski, sarı-lacivertli kulübün bonservis rekorunu kıracak.

Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...

Yıldız ismin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.Yıldız ismin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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