Fenerbahçe'de tarihe geçecek ayrılık! 35 milyon euro'ya...
Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yıldız isimlerle görüşmelerde bulunan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe'de yıldız oyuncular, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda. Veda edilecek isimlerin merak edildiği Kanarya'da tarihe geçecek bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. İşte o isim ve bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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İlk transferini stopere yapan Kanarya, dünyaca ünlü stoper Leonardo Bonucci ile anlaşma sağlandı.
Fenerbahçe yönetimi, İtalyan savunmacı ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
Transferde durmaya niyeti olmayan sarı-lacivertliler, ikinci takviyesini orta saha bölgesine yaptı.
Uzun süre görüşmelerde bulunulan Rade Krunic'e çubuklu forma giydirildi.
Boşnak yıldız, Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Transferde operasyonu sürdüren Kanarya, stoper ve forvet takviyesi için uğraş veriyor.
Çağlar Söyüncü ile her konuda anlaşma sağlayan kurmaylar, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ikna etmeye çalışıyor.
Öte yandan forvet transferi için de aceleci davranmayan yönetim, fırsatları değerlendirmek istiyor.
Transfer operasyonuna son sürat devam eden Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuş durumda.
Bu sezon özellikle hücum hattında dikkat çeken bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de yıldız futbolcular transferin gözdesi konumunda.
Avrupa'dan birçok kulüp, transfer için sarı-lacivertlilerin kapısını aşındırmaya devam ediyor.
TRANSFERDE SZYMANSKI BOMBASI!
Fenerbahçe'de bu sezon Sebastian Szymanski fırtınası esiyor.
Sezon başında gösterdiği performansla dikkat çeken Polonyalı yıldız, istatistikleri parçalamış durumda.
Bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Szymanski, 12 gol ve 14 asistle takımın en önemli skor güçleri arasında.
Performansıyla lige damga vuran 24 yaşındaki yıldıza flaş bir talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Teknik direktör Postecoglou'nun kadrosunda görmek istediği Polonyalı futbolcu için çok ciddi olan Tottenham'ın transferde şartları zorlayacağı ifade edildi.
Ada ekibi, takımın hücum çeşitliliğini artıracağı düşünülen Szymanski konusunda oldukça ısrarcı.
BONSERVİSİ 35 MİLYON EURO!
Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Szymanski, sarı-lacivertli kulübün bonservis rekorunu kıracak.
Yıldız ismin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.Yıldız ismin Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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