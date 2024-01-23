Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe'de gündem Çağlar Söyüncü transferi... Atletico Madrid, sarı-lacivertli takıma gelmek isteyen milli futbolcuyla ilgili akıl oyunları yapmaya devam ediyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Trendyol Süper Lig'de ilk 21 hafta sonunda topladığı 54 puanla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, kış transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Kanarya, 11 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar iki yıldızı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe ilk olarak Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Kanarya ikinci olarak ise sezon başında da transfer etmek istediği Rade Krunic'i duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe, Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler Çağlar Söyüncü transferine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor, oyuncu da sarı-lacivertli kulüp haricinde gelen hiçbir teklifi kabul etmiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Atletico Madrid onu farklı bir takıma göndermek istese de Çağlar'ın net tutumu sebebiyle Porto, Milan, West Ham gibi ekipler transferden çekilmek zorunda kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Atletico Madrid ise akıl oyunlarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Çağlar, Atletico'nun Granada ile oynadığı maçın kadrosunda yer aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

İspanyol basınında Atletico Madrid'in 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak gönderme opsiyonunu geri çektiği haberleri yer alsa da Fenerbahçe cephesi aportta beklemeye devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Çağlar'ın da bu transfer için çok istekli olması Kanarya'nın en büyük avantajı. Bu durum Atletico yönetimini de köşeye sıkıştırıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

CENGİZ İLE 3. BULUŞMA

Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transferi halinde kankalar yine bir araya gelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Çağlar ile sezon başında transfer edilen Cengiz Ünder daha önce Altınordu ve Leicester City'de beraber forma giymişlerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe birlikte oynayacakları 3. takım olabilir.

DİĞER
Suudi Arabistan’da aradığını bulamamıştı! Karim Benzema evine geri dönüyor: Şaşırtan transferi duyurdular…
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı! 60 milyona tabut satmışlar! Yıkım kararı talep edildi
G.Saray'a Torreira müjdesi!
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Hoca resmen açıkladı
F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
23 Ocak AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 23 Ocak
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Bugün kimin maçı var? 07:18
Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16’da Ekvator Ginesi ve Nijerya son 16’da 01:06
Hakan'lı Inter Süper Kupa'yı kazandı! Hakan'lı Inter Süper Kupa'yı kazandı! 00:01
Morata attı A. Madrid kazandı Morata attı A. Madrid kazandı 00:58
Morata attı A. Madrid kazandı Morata attı A. Madrid kazandı 01:00
4x4 Göztepe! 4x4 Göztepe! 01:05
Daha Eski
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar'ı beklerken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Herkes Çağlar'ı beklerken... 23:48
Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! Aboubakar'ın yeni adresi çok sürpriz olacak! 23:48
İstanbulspor uzatmalarda kazandı! İstanbulspor uzatmalarda kazandı! 23:48
F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! F.Bahçe'den Saldanha için dev teklif! 23:48
Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli Fırtına'dan Bakasetas açıklaması! İşte bonservis bedeli 23:48
İmza şov başlıyor! G.Saray'dan 2 transfer İmza şov başlıyor! G.Saray'dan 2 transfer 23:48