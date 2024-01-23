FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile güçlendiren Fenerbahçe'de gündem Çağlar Söyüncü transferi... Atletico Madrid, sarı-lacivertli takıma gelmek isteyen milli futbolcuyla ilgili akıl oyunları yapmaya devam ediyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe ilk olarak Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci'nin transferini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli stoperle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kanarya ikinci olarak ise sezon başında da transfer etmek istediği Rade Krunic'i duyurdu.
Fenerbahçe, Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler Çağlar Söyüncü transferine çevrildi.
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor, oyuncu da sarı-lacivertli kulüp haricinde gelen hiçbir teklifi kabul etmiyor.
Atletico Madrid onu farklı bir takıma göndermek istese de Çağlar'ın net tutumu sebebiyle Porto, Milan, West Ham gibi ekipler transferden çekilmek zorunda kaldı.
Atletico Madrid ise akıl oyunlarına devam ediyor.
Çağlar, Atletico'nun Granada ile oynadığı maçın kadrosunda yer aldı.
İspanyol basınında Atletico Madrid'in 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak gönderme opsiyonunu geri çektiği haberleri yer alsa da Fenerbahçe cephesi aportta beklemeye devam ediyor.
Çağlar'ın da bu transfer için çok istekli olması Kanarya'nın en büyük avantajı. Bu durum Atletico yönetimini de köşeye sıkıştırıyor.
CENGİZ İLE 3. BULUŞMA
Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transferi halinde kankalar yine bir araya gelecek.
Çağlar ile sezon başında transfer edilen Cengiz Ünder daha önce Altınordu ve Leicester City'de beraber forma giymişlerdi.
Fenerbahçe birlikte oynayacakları 3. takım olabilir.
DİĞER