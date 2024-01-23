FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Atletico Madrid'den akıl oyunları! Çağlar Söyüncü...

İspanyol basınında Atletico Madrid'in 27 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak gönderme opsiyonunu geri çektiği haberleri yer alsa da Fenerbahçe cephesi aportta beklemeye devam ediyor.

Çağlar'ın da bu transfer için çok istekli olması Kanarya'nın en büyük avantajı. Bu durum Atletico yönetimini de köşeye sıkıştırıyor.