Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Kanarya'da son olarak geleceği büyük merak konusu haline gelen o futbolcu aldığı flaş kararla Brezilya'ya gidiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 11:36
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TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Süper Lig'de 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 53 yaparak zirvedeki yerini korudu.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

En yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde bulunan sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemine de flaş gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan Kanarya'nın bir diğer hedefi ise Çağlar Söyüncü.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Milli futbolcuyla anlaşan Fenerbahçe, kulübü Atletico Madrid'le görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da kulüpten ayrılacak isimler belli olmaya başlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Sarı-lacivertlierde bu anlamda geleceği merak konusu haline gelen Lincoln Henrique ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Adana ekibine attığı şık golle taraftarının alkışını alan futbolcu, maçta şov yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan futbolcunun yeni adresi belli oluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Brezilyalı oyuncu ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Akşam'ın derlediği haberde; Palmeiras, Lincoln Henrique ve Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu

Ayrıca Brezilya kulübünün, 3 oyuncunun daha transferi için görüştüğü de aktarıldı.

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