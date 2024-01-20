HaberlerFenerbahçeTRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu
TRANSFER HABERLERİ | Geleceği merak ediliyordu! Fenerbahçe'de o isim Brezilya yolcusu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor. Kanarya'da son olarak geleceği büyük merak konusu haline gelen o futbolcu aldığı flaş kararla Brezilya'ya gidiyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 53 yaparak zirvedeki yerini korudu.
En yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde bulunan sarı-lacivertli ekip, ara transfer dönemine de flaş gibi bir giriş yaptı.
Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna katan Kanarya'nın bir diğer hedefi ise Çağlar Söyüncü.
Milli futbolcuyla anlaşan Fenerbahçe, kulübü Atletico Madrid'le görüşmelerini sürdürüyor.
Transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da kulüpten ayrılacak isimler belli olmaya başlıyor.
Deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.
Sarı-lacivertlierde bu anlamda geleceği merak konusu haline gelen Lincoln Henrique ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Adana ekibine attığı şık golle taraftarının alkışını alan futbolcu, maçta şov yapmıştı.
Takımda kalıp kalmayacağı soru işareti olan futbolcunun yeni adresi belli oluyor.
Brezilyalı oyuncu ülkesine dönmeye hazırlanıyor.
Akşam'ın derlediği haberde; Palmeiras, Lincoln Henrique ve Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı.
Ayrıca Brezilya kulübünün, 3 oyuncunun daha transferi için görüştüğü de aktarıldı.