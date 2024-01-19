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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe durmak bilmiyor. Çağlar Söyüncü için İspanya'da bulunan yönetici Selahattin Baki'nin bir yıldızla daha görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan temasların son derece olumlu geçtiği ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Devre arası transfer dönemini Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'le açan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Teknik direktör İsmail Kartal, 'sadece yerli bir forvet bakıyoruz' açıklamasını yapsa da sarı-lacivertlilerin sol kanada da takviye yapmak istediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Bunun sebebi de Ryan Kent ile Joshua King'le bu ay içinde yolların ayrılacak olması.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Fenerbahçe'nin bu bağlamda kadroya katmak istediği isim ise; Alex Berenguer.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

GÖRÜŞMEYİ BAKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çağlar Söyüncü transferini noktalamak için günlerdir İspanya'da olan yönetici Selahattin Baki'nin burada hem Athletic Bilbao ile hem de 28 yaşındaki sol kanat oyuncuyla bir görüşme yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alex'in Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı ancak bu konudaki son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

62 yaşındaki çalıştırıcı, Berenguer'e onay verirse transfer önümüzdeki hafta bitirilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

4 GOLÜ VAR
Bu sezon Athletic Bilbao formasıyla La Liga ve Kral Kupası'nda 22 maça çıkan Alex Berenguer, sadece 884 dakika sahada kalabildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

28 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol, 2 asistlik de performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Berenguer, düzenli olarak şans bulamadığı için ayrılmaya sıcak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Kariyerine Osasuna altyapısında başlayan Alex Berenguer, 2015 yılında A Takım'a yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Burada 2 yıl forma giymesinin ardından 7 milyon euro'ya Torino'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

İtalyan ekibinde 3 yıl top koşturan Berenguer, 2020'de 12 milyon euro'ya Athletic Bilbao'nun yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Bilbao kariyerinde 150 maça çıkan yıldız futbolcu, 24 gol ve 18 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti

Alex Berenguer'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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