TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni Alex! Görüşme olumlu geçti
Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe durmak bilmiyor. Çağlar Söyüncü için İspanya'da bulunan yönetici Selahattin Baki'nin bir yıldızla daha görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan temasların son derece olumlu geçtiği ifade edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Teknik direktör İsmail Kartal, 'sadece yerli bir forvet bakıyoruz' açıklamasını yapsa da sarı-lacivertlilerin sol kanada da takviye yapmak istediği ortaya çıktı.
Bunun sebebi de Ryan Kent ile Joshua King'le bu ay içinde yolların ayrılacak olması.
Fenerbahçe'nin bu bağlamda kadroya katmak istediği isim ise; Alex Berenguer.
GÖRÜŞMEYİ BAKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çağlar Söyüncü transferini noktalamak için günlerdir İspanya'da olan yönetici Selahattin Baki'nin burada hem Athletic Bilbao ile hem de 28 yaşındaki sol kanat oyuncuyla bir görüşme yaptığı belirtildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alex'in Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı ancak bu konudaki son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Berenguer'e onay verirse transfer önümüzdeki hafta bitirilecek.
4 GOLÜ VAR
Bu sezon Athletic Bilbao formasıyla La Liga ve Kral Kupası'nda 22 maça çıkan Alex Berenguer, sadece 884 dakika sahada kalabildi.
28 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol, 2 asistlik de performans sergiledi.
Berenguer, düzenli olarak şans bulamadığı için ayrılmaya sıcak.
Kariyerine Osasuna altyapısında başlayan Alex Berenguer, 2015 yılında A Takım'a yükseldi.
Burada 2 yıl forma giymesinin ardından 7 milyon euro'ya Torino'ya transfer oldu.
İtalyan ekibinde 3 yıl top koşturan Berenguer, 2020'de 12 milyon euro'ya Athletic Bilbao'nun yolunu tuttu.
Bilbao kariyerinde 150 maça çıkan yıldız futbolcu, 24 gol ve 18 asistlik katkı verdi.
Alex Berenguer'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
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