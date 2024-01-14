İsmail Kartal'dan dikkat çeken Bonucci ve Krunic sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe kritik maçta Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Bonucci ve Krunic'i bize katkı versinler diye aldık ve bize katkı vereceklerini biliyoruz. Zaten kalitelerini konuşmaya gerek yok. Çubukluyu giyen her oyuncu bizim için çok değerlidir. Bonucci'nin de Krunic'in de kariyerleri belli. Zaman içerisinde maçtan maça tüm oyuncularımızı değerlendireceğiz"

Bizim dikkat etmemiz gereken tek şey kazanmak. Şampiyonluk için oynuyoruz. Oyuncularımızın neler yapabileceğini biliyoruz ve buraya 3 puanı almak için geldik.